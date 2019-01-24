Aliağalı çocukların kukla ve sinema keyfi

Aliağa Belediyesi'nin 4 Şubat'a kadar her cuma, cumartesi, pazar ve çarşamba olarak planladığı dolu dolu yarıyıl tatil programı tüm hızıyla devam ediyor.

Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'na kurulan 800 metre karelik ısıtmalı kapalı alana sahip geçici gösteri merkezinde gerçekleştirilen birbirinden eğlenceli aktiviteler çocuklara hem keyifli hem de verimli bir tatil imkânı sunuyor.

Etkinlikler kapsamında iki arkadaşın sıra dışı hikâyesinin anlatıldığı “Gerçek Hazine” isimli kukla gösterisi çocukların beğenisine sunuldu. Dünyayı keşfetmek üzere korsan olup denizlere açılan iki arkadaşın macera dolu serüveni anlatıldı. İnteraktif bir yöntemle ilerleyen kukla gösterisi çocukları da oyunun içine dahil etti. Çocukların neşeli bir gün geçirmesini sağlayan kukla gösterisi çocuklardan sık sık alkış aldı.

Çocuklara eğlenceli bir gün yaşatan etkinlikler kukla gösterisiyle de sınırlı kalmadı. Kukla gösterisinden sonra “Çılgın Hırsız 3” isimli çizgi sinema dev ekranda çocuklarla buluştu. Yaklaşık iki saat süren çizgi sinema çocuklara unutulmaz bir film keyfi yaşattı.

Hem çocuklara hem büyüklere sinema

Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı geçici gösteri merkezide hem çocuklar hem de büyükler için gösterime sunulacak filmlerin tarih ve saatleri şöyle:

25 Ocak Cuma: Saat 18.30 Emojiler (Çizgi Sinema)

Saat 20.30 Ay Lav Yu Tu

26 Ocak Cumartesi: Saat 18.30 Çılgın Hırsız 3 (Çizgi Sinema)

Saat 20.30 Deli Dumrul

27 Ocak Pazar: Saat 18.30 Coco (Çizgi Sinema)

Saat 20.30 Annemin Yarası

30 Ocak Çarşamba: 18.30 Evcil Hayvanların Yaşamı (Çizgi Sinema)

Saat 20.30 Annemin Yarası

1 Şubat Cuma: 18.30 Çılgın Hırsız 3 (Çizgi Sinema)

Saat 20.30 Ay Lav Yu Tu

2 Şubat Cumartesi: Saat 18.30 Emojiler (Çizgi Sinema)

Saat 20.30 Deli Dumrul

3 Şubat Pazar: 18.30 Evcil Hayvanların Yaşamı (Çizgi Sinema)

Saat 20.30 Düğüm Salonu

Çocuklar için tiyatro ve kukla gösterileri

Sinemanın yanı sıra tiyatro ve kukla gösterileri de çocukların eğlencesini ikiye katlayacak.

26 Şubat Cumartesi: Saat 13.30 / 14.30 Denizaltı Masalı

27 Ocak Pazar: Saat 13.30 / 14.30 Nasreddin Hoca Günümüzde

2 Şubat Cumartesi: 13.30 / 14.30 Mimdo's Call - Pandomim Gösteri

3 Şubat Pazar: 13.30 / 14.30 Prensesin Rüyası

27 Ocak-2 Şubat-3 Şubat: Saat 15.30 Marmelat Kukla Gösterisi