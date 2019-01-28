Aliağalı çocukların pazar keyfi

Aliağa Belediyesinin yarıyıl tatiline özel olarak hazırladığı “Aliağa'da Tatil Var” etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor.

Tiyatrodan çizgi sinemaya kadar en eğlenceli aktiviteleri çocuklar için düzenleyen Aliağa Belediyesi, çocukların hem eğlenceli hem de sanatla iç içe bir yarıyıl dönemi geçirmesini amaçlıyor. Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanında kurulan 800 metre kapalı ısıtmalı geçici gösteri merkezinde gerçekleştirilen sanatsal etkinlikler Aliağalı çocuklardan yoğun ilgi görüyor.

Marmelat'a yoğun ilgi

Etkinlikler kapsamında “Nasreddin Hoca Günümüzde” isimli müzikli danslı oyun çocuklar için sahnelendi. Bir kültür mirası olan Nasreddin Hoca'nın kendine özgü düşünce ve felsefesi sahneye aktarılarak çocuklara anlatıldı. Tiyatronun hemen ardından sahne alan kukla Marmelat, kapalı gösteri merkezini tıklım tıklım dolduran küçük izleyicisine her saniyesi eğlence dolu keyifli dakikalar yaşattı. Kukla Marmelat'ı yakından izlemek isteyen yüzlerce çocuk anne ve babaları ile birlikte geçici gösteri merkezinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Çizgi sinema keyfi

Aliağalı çocuklar haftayı “Coco” isimli çizgi sinema ile kapattı. Animasyon fantastik türündeki film küçük sinemaseverlere dev ekranda çocuklar için gösterime sunuldu. Etkinlik sırasında çocuklara pamuk helva, kek ve süt ikramları yapıldı, balon dağıtıldı. Büyüklere ise çay ve su ikramlarında bulunuldu.

Hem çocuklara hem büyüklere sinema

Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı geçici gösteri merkezide hem çocuklar hem de büyükler için gösterime sunulacak filmlerin tarih ve saatleri şöyle;

30 Ocak Çarşamba: 18.30 Evcil Hayvanların Yaşamı (Çizgi Sinema)

Saat 20.30 Annemin Yarası

1 Şubat Cuma: 18.30 Çılgın Hırsız 3 (Çizgi Sinema)

Saat 20.30 Ay Lav Yu Tu

2 Şubat Cumartesi: Saat 18.30 Sevimli Emojiler (Çizgi Sinema)

Saat 20.30 Deli Dumrul

3 Şubat Pazar: 18.30 Evcil Hayvanların Yaşamı (Çizgi Sinema)

Saat 20.30 Düğüm Salonu

Çocuklar için tiyatro ve kukla gösterileri

Sinemanın yanı sıra tiyatro ve kukla gösterileri de çocukların eğlencesini ikiye katlayacak.

2 Şubat Cumartesi: 13.30 / 14.30 Mimdo's Call - Pandomim Gösteri

3 Şubat Pazar: 13.30 / 14.30 Prensesin Rüyası

27 Ocak-2 Şubat-3 Şubat: Saat 15.30 Marmelat Kukla Gösterisi