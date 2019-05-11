Aliağalı Galatasaraylılar yine 'Adem Koç' dedi

Aliağa Galatasaray Taraftarlar Derneği'nin 5. genel kurulunda, 13 yıldır dernek başkanlığı görevini yürüten iş adamı Adem Koç yeniden başkanlığa seçildi.

Aliağa Galatasaray Taraftarlar Derneği, 5. genel kurulunu yaptı. Genel kurulda, 13 yıldır dernek başkanlığı görevini yürüten iş adamı Adem Koç güven tazeledi ve yeniden başkan oldu. Derneğin yönetim kuruluna da yeni isimler dahil oldu.

Genel kurulda konuşan Başkan Adem Koç, derneğin açıldığı ilk günkü gibi heyecanla işleri yürüttüğünü ve bu heyecanının hiç bitmemesini istediğin söyledi. Koç, "Galatasaraylı olmanın gururunu yaşıyoruz. Çok büyük bir camianın taraftarıyız. Arkadaşlarım bu dönemde de başkanlık görevine beni layık gördüler. Bende aldığım bu görevi layıkıyla yaparak daha yukarılara taşımak istiyorum. Amacımız; güçlü Galatasaray ailesini bir arada tutarak daha da güçlenerek bayrağımızı dalgalandırmak olacaktır. Bunun için elimizden geleni yapacağız. 3 yıllık görev süremiz içerisinde önemli projeleri hayata geçireceğiz. Planlamalarımızı yaptık, program dahilinde çalışmalarımıza başlayacağı" dedi.

Genel kurulda, derneğe katkıda bulunanlara da plaket verildi.