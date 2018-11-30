Aliağalı Gamze Demir'in Türkiye üçüncülüğü gururu

Türkiye Vücut Geliştirme-Fitness Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası milli takım seçmelerinde, Türkiye üçüncüsü olan Aliağalı Gamze Demir, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a ziyarette bulundu.

Aliağa ilçesi, vücut geliştirme sporunda Turan Ulusoy ile Türkiye şampiyonluğu ve Dünya altıncılığından sonra Gamze Demir ile Türkiye üçüncülüğünün gururunu yaşadı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da, Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu'nun düzenlediği, Türkiye Vücut Geliştirme-Fitness Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası milli takım seçmelerinde Genç Bayanlar Bikini Fitness kategorisinde Türkiye üçüncüsü olan Aliağalı Gamze Demir'i makamında ağırladı. Başkan Serkan Acar, Aliağa'ya yaşattığı gurur ve kazandığı Türkiye üçüncülüğü kupası için genç sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Spora ve sporcuya verdiği destekten ötürü Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a teşekkür eden Türkiye üçüncüsü Gamze Demir, "Kazandığım başarıda hocamın ve ailemin büyük katkısı var. Aliağa'ya kupa ile döndüğüm için çok mutluyum. Önümüzdeki şampiyonalarda daha iyi dereceler elde edebilmek için çalışmalarımı sürdüreceğim" dedi.