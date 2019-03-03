Aliağalı gençler Serkan Acar şarkısıyla coştu

Yeniçeriler Taraftar Derneğinin üçüncü kuruluş yıl dönümü kapsamında organize edilen gala gecesinde Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın kampanyada kullanacağı seçim şarkısı da ilk kez dinlendi.

Aliağa'nın sevilen program yapımcısı Arif Güven'in sunuculuğunu yaptığı gala gecesine Aliağaspor FK taraftarları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Ünlü sanatçıların sahne aldığı gecede Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın kampanyasında kullanılacak olan “Sevdam Aliağa” isimli seçim şarkısı da çalındı. İlk kez çalınan şarkı geceye katılanlar tarafından çok beğenildi. Sunucu Arif Güven'den şarkının tekrar tekrar çalınmasını isteyen katılımcılar şarkıya hep birlikte eşlik etti. Katılımcılar arasında büyük bir heyecan yaratan şarkının coşkusuna Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da ortak oldu.

Serap Cerrahoğlu'nun yazdığı şarkının müzik, aranjmanı ünlü sanatçı Derya Uluğ'a ait. Şarkıyı Derya Uluğ ve Asil Gök birlikte seslendirdi. Dinleyenlerin hayranlığını kazanan şarkının sözleri şöyle;

Sevdam Aliağa dedin girdin yüreklere

Dağı taşı deldin de serdin çimenlere

Çoluk çocuk genç yaşlı tuttun ellerinle

Sözünün eri

Halk adamı

Yüreklerde sevgiyle

Dilinden düşmedi ne gündüz ne gece

Aliağa şehirdi hayalinde her gece

Hangi ana ah dese yetişir seve seve

Dert ortağı

Gönüller dualar seninle

(Nakarat)

Haydi Aliağa yeniden yeniden Serkan Acar'la

Haydi Aliağa yeniden yeniden Serkan Acar'la