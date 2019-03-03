Aliağalı gençler Serkan Acar şarkısıyla coştu

Yeniçeriler Taraftar Derneğinin üçüncü kuruluş yıl dönümü kapsamında organize edilen gala gecesinde Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın kampanyada kullanacağı seçim şarkısı da ilk kez dinlendi.
Yeniçeriler Taraftar Derneğinin üçüncü kuruluş yıl dönümü kapsamında organize edilen gala gecesinde Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın kampanyada kullanacağı seçim şarkısı da ilk kez dinlendi.
Aliağa'nın sevilen program yapımcısı Arif Güven'in sunuculuğunu yaptığı gala gecesine Aliağaspor FK taraftarları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Ünlü sanatçıların sahne aldığı gecede Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın kampanyasında kullanılacak olan “Sevdam Aliağa” isimli seçim şarkısı da çalındı. İlk kez çalınan şarkı geceye katılanlar tarafından çok beğenildi. Sunucu Arif Güven'den şarkının tekrar tekrar çalınmasını isteyen katılımcılar şarkıya hep birlikte eşlik etti. Katılımcılar arasında büyük bir heyecan yaratan şarkının coşkusuna Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da ortak oldu.
Serap Cerrahoğlu'nun yazdığı şarkının müzik, aranjmanı ünlü sanatçı Derya Uluğ'a ait. Şarkıyı Derya Uluğ ve Asil Gök birlikte seslendirdi. Dinleyenlerin hayranlığını kazanan şarkının sözleri şöyle;
Sevdam Aliağa dedin girdin yüreklere
Dağı taşı deldin de serdin çimenlere
Çoluk çocuk genç yaşlı tuttun ellerinle
Sözünün eri
Halk adamı
Yüreklerde sevgiyle
Dilinden düşmedi ne gündüz ne gece
Aliağa şehirdi hayalinde her gece
Hangi ana ah dese yetişir seve seve
Dert ortağı
Gönüller dualar seninle
(Nakarat)
Haydi Aliağa yeniden yeniden Serkan Acar'la
Haydi Aliağa yeniden yeniden Serkan Acar'la