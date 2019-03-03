İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aliağalı gençler Serkan Acar şarkısıyla coştu

Yeniçeriler Taraftar Derneğinin üçüncü kuruluş yıl dönümü kapsamında organize edilen gala gecesinde Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın kampanyada kullanacağı seçim şarkısı da ilk kez dinlendi.

Yeniçeriler Taraftar Derneğinin üçüncü kuruluş yıl dönümü kapsamında organize edilen gala gecesinde Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın kampanyada kullanacağı seçim şarkısı da ilk kez dinlendi.



Aliağa'nın sevilen program yapımcısı Arif Güven'in sunuculuğunu yaptığı gala gecesine Aliağaspor FK taraftarları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Ünlü sanatçıların sahne aldığı gecede Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın kampanyasında kullanılacak olan “Sevdam Aliağa” isimli seçim şarkısı da çalındı. İlk kez çalınan şarkı geceye katılanlar tarafından çok beğenildi. Sunucu Arif Güven'den şarkının tekrar tekrar çalınmasını isteyen katılımcılar şarkıya hep birlikte eşlik etti. Katılımcılar arasında büyük bir heyecan yaratan şarkının coşkusuna Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da ortak oldu.


Serap Cerrahoğlu'nun yazdığı şarkının müzik, aranjmanı ünlü sanatçı Derya Uluğ'a ait. Şarkıyı Derya Uluğ ve Asil Gök birlikte seslendirdi. Dinleyenlerin hayranlığını kazanan şarkının sözleri şöyle;



Sevdam Aliağa dedin girdin yüreklere


Dağı taşı deldin de serdin çimenlere


Çoluk çocuk genç yaşlı tuttun ellerinle


Sözünün eri


Halk adamı


Yüreklerde sevgiyle


Dilinden düşmedi ne gündüz ne gece


Aliağa şehirdi hayalinde her gece


Hangi ana ah dese yetişir seve seve


Dert ortağı


Gönüller dualar seninle


(Nakarat)


Haydi Aliağa yeniden yeniden Serkan Acar'la


Haydi Aliağa yeniden yeniden Serkan Acar'la

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.