Aliağalı gençler, 'Sevgili Doktor' ile sahne aldı

Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) Gençlik Tiyatrosu, ‘Sevgili Doktor' isimli oyun ile sahne alırken, oyuncuların performansı dikkat çekti.

Yıl boyunca gerçekleştirdiği birbirinden eğlenceli kültür-sanat faaliyetlerini hız kesmeden sürdüren Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) Gençlik Tiyatrosu, bu kez genç tiyatrocuları ile perde açtı. ASEV Gençlik Tiyatrosu'nun Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi'nde sahnelediği ‘Sevgili Doktor' isimli oyuna gençler kadar yetişkinler de yoğun ilgi gösterdi. Salonu tıklım tıklım dolduran her yaştan tiyatrosever, genç oyuncuların performanslarını hayranlıkla izledi.

Amerikalı oyun yazarı Neil Simon'un Anton Çehov'un kısa oyunlarından ve öykülerinden yola çıkarak yazdığı oyunun yönetmenliğini ASEV Tiyatro Eğitmeni Sinem Simge Kılınç yaptı. Traji komik bir hikayeden oluşan oyunda; Ulaş Kılınç, Meltem Sarı, Berivan Konukçu, Efe Hakkı Sülek, Hilal Aytan, Nazik Akdoğan, Ömer Çağrı Yalçın, Sude Sabuncu, Irmak Targay, İbrahim Özer Deniz, Muhammed Emin Unay, Aylin Mert ve Reyhan Akça rol aldı. Yetenekleri ile profesyonel tiyatrocuları aratmayan Aliağalı genç oyuncular, yaklaşık üç saat süren oyunda göz doldurdu. Genç tiyatrocular oyun sonunda tiyatroseverlerce ayakta alkışlandı.

Genç oyuncuları gösterdikleri performanstan ötürü tebrik eden Aliağa Belediye Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, yönetmen Sinem Simge Kılınç'a teşekkür çiçeği takdim etti.

Geceli gündüzlü çalışmalar ile oyuna hazırlandıklarını belirten ASEV Tiyatro Eğitmeni Sinem Simge Kılınç ise, “Tüm oyuncularımı ayrı ayrı kutluyorum. Uzun süreli çalışmaların emeğini bu gece aldık. Aliağa'nın genç tiyatrocuları kusursuz bir oyunculuk örneği sundu. Salonu tıklım tıklım doldurarak bizi izleyen tüm izleyicilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.