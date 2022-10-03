Aliağalı karateciler madalyaları topladı

Türkiye Karate Federasyonu tarafından İzmir'in Çiğli ilçesinde düzenlenen 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu Karate Turnuvasında Aliağa ilçesini temsil eden Aliağa Taner Erol Spor Kulübü'nün sporcuları, turnuvadan 4 birincilik, 5 ikincilik ve 9 üçüncülük elde ederek 18 madalya ile döndüler.

İzmir'in Çiğli ilçesinde düzenlenen 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu Karate Turnuvasında 11 ilden 39 kulüp ve 850 sporcu mücadele etti. Turnuvada Taner Erol Spor Kulübü'nün sporcuları, 4 altın, 5 gümüş ve 9 bronz madalya alarak takım olarak kazandıkları 2.'lik kupasını Aliağa'ya getirdi.

Turnuva sonrası açıklama yapan başantrenör Taner Erol, "Türkiye şampiyonası kalitesinde gecen ve milli sporcuların yarıştığı maçlarda Aliağa'yı en iyi şekilde temsil ettik. Hedefimiz milli takıma daha çok sporcu vermek" dedi.