Aliağalı küçük tiyatroculardan usta işi oyun

Aliağa Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ALBET Çocuk Tiyatrosu, Türk edebiyatının usta yazarlarından Aziz Nesin'in kaleme aldığı “Pırtlatan Bal” isimli oyunu sahneledi. Oyunda rol alan Aliağa'nın küçük bir o kadar da usta oyuncuları minik izleyicisine keyifli saatler yaşattı.

Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi'nde sahnelenen oyuna minik tiyatro severler aileleri ile birlikte akın etti. Salonu tıklım tıklım dolduran minik tiyatro severler yaklaşık 45 dakika süren oyunda tiyatro izlemenin keyfini doyasıya yaşadı.

Nesin Vakfı'nın destekleriyle hazırlanan oyunun yönetmenliğini ALBET yönetmeni Evrim Yaşar üstlendi. Katılımın ücretsiz olduğu oyunda paylaşma ve başkalarının hakkına el uzatmama gibi unsurlar eğlenceli bir şekilde izleyiciye aktarıldı.

7-15 yaş grubuna hitap eden oyunda Mehmet Dinç, Elifsu Sıla Sever, Zehra Bermal Barlak, Erçil Güzlek, Meyra Güneş, Ceren Cıvlan, Bağtın Öge, Nehir Naz Tüfekçi, Şevval Vural, Sudenaz Çiçek, Yağmur Elbir, Şükran Ceren Akkoyun, Berfin Kamaş, Alper Seçen, Doğuhan Sarıyıldız, Irmak Yıldırım, Enes Küçükkaraca, Sena Sude Dolutaş, Neslihan Sarıkaya ve Salih Karadağdelen rol aldı.

“Çoban ateşi gibi ışık saçacaklar”

Oyun sonunda sahneye gelen Aliağa Belediyesi Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürü Ali Osman Karatekin, yönetmen Evrim Yaşar'a plaket ve minik oyunculara ise hediye takdim etti. Çok güzel bir oyun izlediklerini belirten Karatekin, “Çocuklarımız dünya edebiyatının hiciv üstatlarından olan Aziz Nesin'in çok değerli bir eserini sahneye koydu. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına çok az bir süre kaldı. Aliağamızı cumhuriyetin yüzüncü yılında kültürün, sanatın ve eğitimin başkenti yapabilmek en büyük hayallerimiz. Bu idealler doğrultusunda var gücümüzle çalışıyoruz. Hayallerimiz yüreği tiyatroyla, sanat ateşiyle yanan çocuklarımızın omuzlarında yükselecek. Çocuklarımız Anadolu'nun her yerinde çoban ateşi gibi ışık saçacak” dedi.

“Sergilenen performasın gurur verici”

ALBET Çocuk Tiyatrosu olarak 2019 yılının ilk oyununu sahnelediklerinin altını çizen ALBET Çocuk Tiyatrosu Yönetmeni Evrim Yaşar, “Oyuncularımızın sahnede sergilemiş oldukları yetenek ve performans hem bizler için hem de aileleri için gurur vericiydi. Oyunumuza ilgi gösteren seyircilerimize teşekkür ediyorum” dedi.