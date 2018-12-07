Aliağalı minik öğrencilerden duyarlı davranış

İzmir'de, Aliağa Belediyesi Sosyal Kültürel ve İdari İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetini sürdüren ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarla hayırseverler arasında köprü kuran sosyal markete, bir destek de minik öğrencilerden geldi.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında özel bir anaokulun öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte Aliağa Belediyesi Sosyal Marketi ziyaret ederek kullanmadıkları giysileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için sosyal markete bağışladı. Sosyal marketi gezen öğrenciler, market görevlilerine sorular yönelterek marketin faaliyetleri konusunda bilgi aldı. Daha sonra buradaki görevliler ile birlikte hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler, sosyal sorumluluklarını yerine getirmenin verdiği mutlulukla marketten ayrıldı.