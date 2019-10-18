Aliağalı minik öğrencilerin kütüphane heyecanı

Aliağa Gençlik Merkezi'nde faaliyetlerini sürdüren Aliağa Belediyesi Nadir Nadi Kütüphanesi, her yaştan okura ev sahipliği yapmaya devam ederken, gün içerisinde minik öğrencilere de kapılarını açıyor.

Aliağa'da eğitim faaliyetlerini sürdüren bir anaokulu öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte Aliağa Belediyesi Nadir Nadi Kütüphanesi'ne ziyarette bulundu. Öğretmenleri eşliğinde kütüphaneyi gezen minik öğrenciler, kütüphane ile tanışmanın ve kitaplara dokunmanın heyecanını yaşadı.

Okuma alışkanlığının ve kitap sevgisinin küçük yaşlarda aşılanması gerektiğini belirten Okul Müdürü Gülşen Temiz, öğrencilerin kitaplarla içi içe olmalarına ve küçük yaşlarda kütüphane bilincine sahip olmalarına büyük önem verdiklerini söyledi.

Aliağa Belediyesi Nadir Nadi Kütüphanesi'nin köklü bir geçmişe sahip olduğunu ve yenilenen yüzüyle daha modern bir hale getirildiğini de ifade eden Temiz, "Çocuklarımızın eğitimli, bilgili ve kitap okumayı seven bireyler olarak yetişebilmesi için çalışıyoruz. Aliağa Belediyesi Nadir Nadi Kütüphanesi'nin de bu anlamda çok önemli bir işlevi olduğunu düşünüyorum. Okul olarak yaptığımız ziyaretlerimiz belirli aralıklarla devam edecek. Çocuklarımız ile kütüphane arasında sıkı bir bağ oluşması için uğraş vereceğiz” dedi.