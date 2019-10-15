Aliağalı öğrenciler geleceği kodluyor

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Kodlama Haftası dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Habaş Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinde, Kodlama Haftası nedeniyle bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, kodlamanın önemi hakkında bilgilerde aktarıldı. Okulda, "Elektronik Teknoloji ve Endüstriyel Otomasyon Teknoloji" alanlarında 11 sınıf ve 12 sınıf öğrencilerin "Mikrodenetleyiciler" dersinde Ardunio uygulamalarını gösterdiği sergide ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.

Okul Müdürü Bilgehan Kutnal, sergi hakkında, "Bu sergimizde öğrencilerimizin kendilerinin tasarladıkları projeleri sergiliyoruz. Bu sergi ile amacımız; Kodlama Haftası dolayısıyla Aliağa ilçesindeki tüm öğrencilerimize Ardunio kodlama hakkında bilgilendirmek ve öğrencilerimizi gelişen çağımızın sektörü yazılım ve kodlama alanında ilgisini çekebilmektir" dedi.

Etkinliğe katılan Aliağa İlçe Mili Eğitim Müdürü Erdal Bayhan da, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda; mesleki ve teknik eğitim programlarının çağın ve sektörün ihtiyaçlarını uygun hale getirmek için, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tüm okullarımızda; İnovatif Değişim Programları üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Bu doğrultuda, Habaş Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde nanateknoloji ve inovasyon eğitimleri gerçekleştirilmektedir" şeklinde konuştu.