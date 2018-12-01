Aliağalı şehit Bülent Yanpala mezarı başında anıldı

İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Uzunhasanlar Mahallesi'nde, 1995 yılında Tunceli'de şehit düşen Piyade Komando Er Bülent Yanpala için mevlid okutuldu, lokma döktürüldü.

1995 yılında Tunceli'de şehit düşen Piyade Komando Er Bülent Yanpala unutulmadı. Aliağa ilçesine bağlı Uzunhasanlar Mahallesi'nin sakinleri ve gençleri tarafından Tisna Park'ta gerçekleştirilen programda, mevlid okutuldu, lokma döktürüldü. Okunan mevlid-i Şerif'in ardından Şehit Yanpala'nın Uzunhasanlar Mahalle Mezarlığındaki kabri başında dua edildi. Kabrinin üzerine Türk bayrağı serilen şehit Yanpala, dualarla anıldı.

Şehit Yanpala'nın kabri başında gençlere hitaben konuşan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Eğer biz bu topraklarda yaşıyorsak, bu topraklar bize vatan olmuşsa şehitlerimiz sayesindedir. Şehidine sahip çıkmamak vatanına sahip çıkmamaktır. Sizler Aliağa'nın gençleri olarak şehidinize sahip çıktınız. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

Duygu dolu anların yaşandığı Şehit Bülent Yanpala'yı anma programı lokma hayrı ile son buldu.

Programa ayrıca; Yeniçeriler taraftar grubu üyeleri, Yeni Şakran Gençlerbirliği Derneği, Yörükler Derneği, siyasi parti temsilcileri, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.