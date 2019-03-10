Aliağalılar Çanakkale'ye akın etti

Aliağa Belediyesinin Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle düzenlediği Çanakkale Şehitliği ve Tarihi Yarımada ziyareti için 2 bin 500 kişilik ilk kafile yola çıktı.

“Ecdadımıza Gidiyoruz” sloganıyla düzenlenen ziyaret çerçevesinde 2 bin 500 Aliağalı 50 otobüs ile Aliağa Cumhuriyet Meydanı'ndan hareket etti. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın da yer aldığı kafilede Aliağalılar günü birlik ziyaret ile şanlı Türk destanın yazıldığı topraklarda tarihe yolculuk edecek.

Tarihi mekânlar ve şehitlik ziyaret edilecek

Çanakkale'de gün boyu sürecek olan programda Aliağalılar; Kilitbahir kaleleri, Namazgah tabyaları, Mecidiye tabyaları, Mecidiye Şehitliği, Seyit Onbaşı'nın görev yaptığı top ve anıt, gerçek şehit mezarlıklarının olduğu Şahindere Şehitliği, Zığındere Hastane Şehitliği, Seddülbahir Ertuğrul tabyaları, Ertuğrul Koyu ve Yahya Çavuş Şehitliği, Arıburnu Anzak Koyu, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Bomba Sırtı bölgesi, 57. Alay Şehitliği ve Kesikdere Şehitliğini ziyaret edecek. Yapılacak ziyaretlerle Çanakkale ruhunu yaşayacak Aliağa kafilesi pazar gecesi 01.30'da Aliağa'ya dönüş yapacak.

Yeni ziyaretler planlamaya alındı

Aliağa Belediyesi tarafından 16 ve 24 Mart tarihlerinde de düzenlenecek ziyaretler ile binlerce Aliağalı Çanakkale'ye akın etmeye devam edecek. 24 Mart tarihinde düzenlenecek olan ziyarette ilk kez gideceklere öncelik verilecek. Aliağa Belediyesi vatandaşlardan gelecek olan talebe göre de 6 Mayıs'ta başlayacak olan Ramazan ayına kadar yeni Çanakkale ziyaret programını da planlamaya aldı.