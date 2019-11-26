Aliağa'nın antik kentleri bu kitapta

Aliağa Kent Kitaplığının 9. yayını olan 200 sayfalık eserde Aliağa ve çevresinde yer alan Kyme, Myrina, Gryneion, Tisna, Elaia, Aigai, Larisa antik kentlerinde elde edilen bilimsel bulgular okuyucuya aktarılıyor. Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Çekilmez'in editörlüğünü üstlendiği eser arkeoloji ve akademi dünyasının ilgisini kısa sürede çekmeyi başarmıştı. Arkeolojik yüzey araştırmalarının derlendiği kitap akademik bir dille yazılmış olup arkeoloji dünyası için de kaynak niteliği taşıyor.

Hilal Masa'dan ücretsiz edinebilecek

Bölge tarihi ve arkeolojisi hakkında temel bilgilerin yer aldığı eseri okuyucular Aliağa Belediyesi merkez hizmet binasında faaliyet gösteren Hilal Masa'dan ücretsiz temin edebiliyor. Kitaba dijital platformdan ulaşmak isteyen okuyucular kitapların tam metinlerini Aliağa Belediyesi resmi internet sayfası https://www.aliaga.bel.tr/projeler-kategori/kent-kitapligi-projesi/ linkinden okuyabilecek ya da PDF olarak indirebilecek.

Aliağa'nın tarih, kültür ve kent belleğine katkı koyan kitapta;

Kyme

Aliağa'nın 6 kilometre güneyinde ve ilçe sınırlarında yer alan Kyme antik kentinde, 2008 yılından itibaren İtalya'daki Calabria Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Antonio La Marca kazı başkanlığını yürütüyor. Son yıllardaki çalışmalar agora, stoa, tiyatro, küçük tapınak, sütunlu yol, yerleşim bölgesi ve Helenistik sur duvarında devam ediyor.

Myrina ve Gryneion

Myrina ve Gryneion kentlerindeki arkeolojik yüzey araştırmaları ve elde edilen buluntular ayrıntılı olarak Araştırma Başkanı Doç. Dr. Murat Çekilmez tarafından ele alındı.

Tisna

Aliağa'nın doğusunda, Uzunhasanlar Mahallesi sınırları içerisinde yer Çandarlı Körfezi'ne tepeden bakar şekilde yaklaşık 250-300 metre yüksekliğinde kurulduğu tespit edilen Tisna antik kentine ait buluntular ayrıntılı olarak Araştırma Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emre Erdan tarafından sunuldu.

Elaia

Elaia antik kenti, Aliağa'nın yaklaşık 20 kilometre kuzeyinde, Çandarlı Körfezi kıyısında, kalıntıları bugünkü Zeytindağ-Kazıkbağları mevkiinde uzanan eski bir Aiol liman kentidir. Pergamon Kazı Başkanı Prof. Dr. F. Pirson yönetiminde gerçekleştirilen Elaia yüzey araştırmalarında elde edilen son veriler, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi. Güler Ateş tarafından sunuldu.

Aigai

Manisa il sınırında yer alan Aigai, Kazılar 2004-2016 yılları arasında, Ege Üniversitesi Arkeoloji bölümünden Prof. Dr. Ersin Doğer başkanlığındaki ekip tarafından yürütüldü. 2017 yılından itibaren gerçekleştirilen çalışmalar ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Doç. Dr. Yusuf Sezgin'in başkanlığındaki bilim insanları ve öğrencilerin katılımıyla yürütülüyor. Eserde, kentin adının anlamı ve ekonomisi, araştırma tarihçesi ve kentte saptanan yapılar yer alıyor.

Larisa

Menemen ile Aliağa arasında, Buruncuk Mahallesinin üst kısımlarında yer alan Antik kent ve burada yapılan çalışmalarda elde edilen veriler İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi ve Larisa yüzey araştırmaları başkanı Prof. Dr. Turgut Saner tarafından ele alındı.