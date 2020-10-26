Aliağa'nın coğrafi özellikleri bu kitapta

Aliağa Belediyesi, Türkiye'nin ilk ilçe atlası olma özelliğine sahip ‘Aliağa Coğrafya Atlası'nı kasım ayı kitabı olarak okuyucularına armağan ediyor. Aliağa Kent Kitaplığı'nın 10. yayını olan esere sahip olmak isteyen kitapseverler, kitabı 1 Kasım'dan itibaren Aliağa Belediyesi merkez binasında faaliyet gösteren Hilal Masa'dan ücretsiz edinebilecek.

Aliağa Belediyesinin ‘Oku, Okut' projesi kapsamında sürdürdüğü ve kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ‘Her Ay Bir Kitap' kampanyası tüm hızıyla sürüyor. Doç. Dr. Emre Özşahin ile Dr. Öğr. Üyesi İlker Eroğlu tarafından hazırlanan ‘Aliağa Coğrafya Atlası', coğrafyaya ilgi duyan okuyucuların yoğun isteği üzerine bir kez daha beğenisine sunuluyor. 120 sayfalık büyük boy eser Aliağa ile ilgili coğrafi verilerin toplanması, görselleştirilmesi, analizi ve dağıtımı bakımından önem taşıyor.

Aliağa'nın coğrafi özellikleri okuyucuya aktarılıyor

‘Aliağa Coğrafya Atlası' kentin jeolojik, jeomorfolojik, iklim, hidrografya, toprak, bitki örtüsü, nüfus, yerleşme, tarım, hayvancılık, arazi kullanımı, sanayi, ticaret ve turizm özelliklerini okuyucuya tanıtıyor. Ayrıca yayın, zengin bir harita ve fotoğraf içeriğiyle desteklendi. Aliağa Belediyesinin destekleriyle hazırlanan çalışma Aliağa ve coğrafya bilimi adına önemli bir görsel başvuru kaynağı niteliği de taşıyor. Kitapta yer alan yazılı ve görsel veriler başta yöre insanı olmak üzere turistlere, öğrencilere, yatırımcılara ve bilimsel çalışma yapacaklara ışık tutuyor.

Görsel içeriklerle destekleniyor

Atlasın içinde yer alan bilgiler, farklı kişi, kurum ve kuruluşlardan alınan tematik haritalar veya istatistiksel verilerin arazi çalışmaları eşliğinde toplanan yersel verilerle birleştirilip, bilgisayar ortamında işlenmesi sayesinde elde edildi. Stratejik konumu, zengin arkeolojik ve tarihi değerleri, doğal kaynakları, yüksek katma değerli ürün üretimi odaklı sanayi yapısı ile hem bölge hem de ülke genelinde yüksek potansiyel taşıyan Aliağa coğrafyasının, görsel açıdan okuyucuya sunulması ve kentin mekânsal olarak haritalanabilen yönlerinin tanıtılması amaçlandı.

Aliağa dışında ikamet eden kitapseverler ise kitaba https://www.aliaga.bel.tr/aliaga-kent-kitapligi sayfasından dijital olarak ulaşabiliyor.