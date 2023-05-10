Aliağa'nın ödüllü öğretmeni Funda Kurtkaya'dan Başkan Acar'a teşekkür ziyareti

AKS Global Education Awards (Küresel Eğitim Ödülleri) çerçevesinde ‘Yılın En İyi Müdür Yardımcısı' ödülünü Dubai'de düzenlenen törende alan Aliağa Mehmet Saka İlkokulu Müdür Yardımcısı Funda Kurtkaya, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a eğitime verdiği desteklerden ötürü teşekkür ziyaretinde bulundu.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, ödüllü öğretmen Funda Kurtkaya ile Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr.Erdoğan Akyüz'ü makamında misafir etti. Küresel Eğitim Ödülleri'nin eğitim adına değerli bir ödül olduğunu ifade eden Başkan Serkan Acar, Funda öğretmene başarılarının devamını diledi.

Eğitime verdiği desteklerden ötürü Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a teşekkür eden Funda Kurtkaya ise, “Dubai dönüşü ödül sevincimizi ve gururumuzu başkanımızla paylaşmak istedik. Başkanımızın Aliağa'da eğitime ve bizlere çok önemli destekleri oluyor. Aldığımız ödülde kendisinin payı çok büyük. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.