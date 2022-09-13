İhlas Haber Ajansı

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Aliağa'nın yeni emniyet müdürü göreve başladı

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Mustafa Ömür Avcı, görevine başladı.


Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğünden Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Mustafa Ömür Avcı, göreve başladı. Avcı, "Daha önce ilçede görev yapan emniyet müdürlerinden aldığımız bayrağı daha ileriye götürme azim ve kararlılığında olacağız. Vatandaşlarımızdan alacağımız destekle suç ve suçlularla mücadele edip ilçede huzur ve güvenin devamlılığını sağlayacağız. İlçedeki tüm kurumlarla işbirliği içerisinde vatandaşlara hizmet etmenin gayreti içerisinde olacağız" dedi.

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