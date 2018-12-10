Aliağaspor, Derince deplasmanından üç puanla döndü

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nin 12. haftasında, Kocaeli temsilcisi Belediye Derince Spor'a konuk olan Aliağaspor FK, rakibini 1-0 mağlup etti.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nin 12. haftasında Aliağaspor FK, Kocaeli temsilcisi Belediye Derince Spor'a konuk oldu. Derince Belediyespor Doğal Çim Stadyumu'nda oynan karşılaşmayı İstanbul bölgesinden Murat Madan yönetti. Deplasman karşılaşması olmasına rağmen taraftarının güçlü desteğini arkasına alan sarı siyahlılar, rakibini 1-0 mağlup etti.

Aliağa'ya üç puanı getiren tek golü ise 7. dakikada Quesi Jonathan Weston kaydetti. Aldığı galibiyetle puanını 27'ye yükselten lider Aliağaspor, ilk devrenin bitimine son bir maç kala en yakın takipçisi Maltepespor ile puan farkını da 1'e çıkarttı.