İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aliağaspor, Derince deplasmanından üç puanla döndü

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)’nin 12.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nin 12. haftasında, Kocaeli temsilcisi Belediye Derince Spor'a konuk olan Aliağaspor FK, rakibini 1-0 mağlup etti.


Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nin 12. haftasında Aliağaspor FK, Kocaeli temsilcisi Belediye Derince Spor'a konuk oldu. Derince Belediyespor Doğal Çim Stadyumu'nda oynan karşılaşmayı İstanbul bölgesinden Murat Madan yönetti. Deplasman karşılaşması olmasına rağmen taraftarının güçlü desteğini arkasına alan sarı siyahlılar, rakibini 1-0 mağlup etti.


Aliağa'ya üç puanı getiren tek golü ise 7. dakikada Quesi Jonathan Weston kaydetti. Aldığı galibiyetle puanını 27'ye yükselten lider Aliağaspor, ilk devrenin bitimine son bir maç kala en yakın takipçisi Maltepespor ile puan farkını da 1'e çıkarttı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.