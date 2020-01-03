Aliağaspor devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Liginde mücadele eden Aliağaspor FK, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'nın Manavgat ilçesinde kampa girdi. Kamp süresince üç hazırlık maçı yapacak olan sarı siyahlıların, 11 Ocak 2020 Cumartesi günü kampı tamamlayarak Aliağa'ya döneceği öğrenildi.

Lige şampiyonluk parolasıyla başlayan; fakat ligin ilk yarısında istediği sonuçları alamayan Aliağaspor FK, devre arası transfer döneminin hareketli takımlarından olmasıyla dikkat çekti. Kulüp, Gökhan Artun, Vahit Yaşar, Burak Toker, Berkant İstanbul, Alican Özaltun, Aykut Geçmen, Bartu Kaya, Özkan Yılmaz ve Cemal Şener ile yollarını ayıran Aliağaspor FK, Payasspor'da forma giyen ön libero Agah Oktay Yılmaz (31), kanat oyuncusu Uğur Karakoç (30), Somaspor'dan savunma oyuncusu Caner Şen (27) ve BAL ekiplerinden Bornova Yeşilovaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Doğacan Diker (25) ile anlaştı.

Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Mustafa Bahadır, transferde yeni isimlerin de önümüzdeki günlerde açıklanacağını söyledi. Devre arası hazırlıklarının ilk etabının Aliağa'da yapılan 10 günlük çalışma ile başladığını belirten Bahadır, “Aliağa'daki çalışmalarımız çok verimli geçti. İkinci etap hazırlıklarımıza Antalya'da devam ediyoruz. Antalya kampında üç hazırlık maçımız olacak. 7 Ocak'ta Bursa Yıldırımspor, 9 Ocak'ta Çiğli Belediyespor ve 11 Ocak'ta Isparta Davrazspor ile hazırlık maçı oynayacağız. Hazırlık maçları ile oyuncularımızın birbirlerine uyumunu ve ikinci yarıya hazır bir şekilde girmelerini sağlayacağız” dedi.

“Şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacağız”

Ligin ilk yarısında istenilen başarının yakalanamadığını da ifade eden Bahadır, “Ligin ikinci yarısındaki karşılaşmalar hiç de kolay olmayacak. Her maç final havasında, her maç büyük bir çekişmeye sahne olacak. Devre arasında kurduğumuz kadroyla ligin zirvesine oynayacağız. Rakiplerimizin de puan kayıplarını bekleyerek şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacağız” dedi.