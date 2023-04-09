Aliağaspor FK 3. Lig'in kapısını araladı

Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) 25. haftasında Budaklar Gençlik Spor Kulübü ile oynayacağı maçı rakibinin sahaya çıkmamasıyla 3-0 hükmen kazanan Aliağaspor FK, ligin bitimine 1 maç kala grup liderliğini garantiledi ve 10. grupta şampiyonluğunu ilan etti. Puanını 60'a çıkaran Aliağa temsilcisi adını play-off mücadelesine yazdırarak TFF 3. Lig'in kapısını araladı.

Maç saatine dakikalar kala Aliağa Atatürk Stadı'nda tribünleri dolduran Aliağalı taraftarlar, takımlarının sahaya çıkışını şampiyonluk şarkılarıyla bekledi. Konuk ekibin sahaya çıkmamasıyla orta hakem Damla Doğan Genç, Aliağaspor FK'yı hükmen galip sayan düdüğü çaldı. Maçı hükmen kazanan sarı-siyahlılar, grup liderliğini garantileyerek 10. grupta şampiyonluğunu ilan etti.

Hakemlerin soyunma odalarına dönmeleri sonrası sahaya iki grup halinde sarı ve siyah formalarıyla çıkan Aliağaspor FK'lı futbolcular, şampiyonluk anısına taraftarı önünde gösteri maçı yaptı.

"Bu şehirde büyük futbol aşkı var"

Sezona kötü başlamalarına rağmen özellikle ligin ikinci yarısında iyi performans sergileyerek, grup şampiyonluğunu elde ettiklerini belirten Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Hakan Şapçı, "Şampiyonluğa sezon başından beri hep inandık. Şimdi önümüzde asıl final olan play-off mücadelesi var. 9. Grup'ta liderlik mücadelesi veren Sökespor veya Bornova Futbol Kulübü play-off turunda rakibimiz olacak. Play-off turunu da geçerek Aliağa'yı profesyonel lig olan 3. Lig'e çıkarmak istiyoruz. Bu şehirde büyük bir futbol aşkı var. Futbola büyük bir destek var. Bizlere her zaman destek veren Aliağa Belediye Başkanımız Sayın Serkan Acar'a, kulüp başkanımız Kamil Önal'a ve taraftarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Play-off turunun oynanacağı tarih ve stat daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulacak.