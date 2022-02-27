Aliağaspor FK, 3 puanı tek golle aldı

Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) 13. haftasında Manisa Sanayi Spor'u konuk eden Aliağaspor FK, rakibini 1-0 mağlup etti. 3 puanı tek golle alan sarı siyahlılar, puanını 30'a yükseltti.

Aliağa Atatürk Stadında oynanan karşılaşmayı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Aliağaspor FK Başkanı Kamil Önal Aliağalı taraftarlarla birlikte izledi. Karşılaşmaya her iki takımda istekli başladı. Ev sahibi takım taraftarının da güçlü desteği ile konuk ekip karşısında ağırlığını hissettirdi. Mücadelenin 24. dakikasında ceza alanı içerisine yapılan ortada Barış Tenşi'nin yaptığı kafa vuruşu rakibi Melih Egeli'nin de sırtına çarparak ağlarla buluştu (1-0). Bu gol ilk yarının da sonucunu belirledi. Karşılaşmanın ikinci yarısında her iki takımın yaptığı ataklardan gol sesi çıkmayınca Aliağaspor FK, sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Aliağaspor FK, bu sonuçla grupta 30 puanla ikinci, Manisa Sanayi Spor 21 puanla dördüncü sıradaki yerini korudu.

“Şampiyon olacağız”

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Hakan Şapçı, “Oyuna çok iyi başlayamadık. İkinci yarıda mücadelemiz daha iyiydi. Manisa Sanayi Spor, BAL'ın güçlü takımlarından. Kazanmamız gerekiyordu. Alınan 3 puan sevindirici. Bu lig normal seyrinde devam ettiğinde biz bu gruptan çıkacağız. Aliağa taraftarı ve Yeniçeriler Taraftar Grubu, maçın sonuna kadar bizi destekledi. Tribüne gelerek bizi destekleyen herkese teşekkür ediyoruz. Biz şampiyon olacağız” dedi.

Hakemler: Kaan Kara, Engin Eyigün, Ahmet Türkeş, Yunus Emre Çiftçi

Stat: Aliağa Atatürk Stadyumu

Aliağaspor FK: Ali Yasin Demir, Hakkı Helvacı, Hasan Ayçiçek, Bilal Hallaçlar, Hakan Çakır, Muharrem Kaban, Murat Arslan (Dk. 90 Batuhan Doğrukıran), Barış Tenşi (Dk. 86 Anıl Çetin), Furkan Yıldırım, İlker Ataseven (Dk. 73 Ali Şentürk), Tayfur Emre Yılmaz (Dk. 45 Onur Erdem Günel)

Manisa Sanayi Spor: Emre Yavaş, Emre Bozkurt (Dk. 81 Sezer Batuhan Turhal), Muhsin Erözkan, Melih Egeli, Salih Topyay, Ümit Tuncay, Yiğit Kayacı (Dk. 73 Erdoğan Yiğit Doğan), Mustafa Toprak, Alper Semerci, Gökhan Yılmaz (Dk. 58 Cevdet Enes Varbil), Rıza Altıntaş (Dk. 58 Orçun Benk)

Sarı kartlar: Dk. 34 Muharrem Kaban, Dk. 65 Hasan Ayçiçek, Dk. 82 Onur Erdem Günel, Dk. 85 İsmet Oğul (Aliağaspor FK) - Dk. 15 Melih Egeli, Dk. 89 Muhsin Erözkan (Manisa Sanayi Spor)

Kırmızı kart: Dk. 88 Barış Tenşi (Aliağaspor FK)

Gol: Dk. 24 Barış Tenşi (Aliağaspor FK)