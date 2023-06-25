Aliağaspor FK, Adnan Demir ile anlaştı

Lig 1. Grup'ta mücadele edecek olan Aliağaspor FK, Manisa Sanayi Yıldız Spor'dan sol bek oyuncusu Adnan Demir'i kadrosuna kattı.

Aliağaspor FK, gecen sezon Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta yer alan Manisa Sanayi Yıldız Spor takımında top koşturan 25 yaşındaki sol bek oyuncu Adnan Demir'i renklerine kattı. Kulüp binasından düzenlenen imza töreninde, tekrardan Aliağaspor FK forması giymekten dolayı mutlu olduğunu dile getiren Demir, “Bana güvenip inanan Aliağa Futbol Kulübü yönetimine ve teknik ekibine teşekkür ediyorum. Aliağa FK'nın başarısı için elimden geleni yapacağım. İnşallah sezon sonunda da şampiyon olacağız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, imza törenine Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Kulüp Başkanı Kamil Önal ve Futbol Şube Sorumlusu Turgay Mete katıldı.