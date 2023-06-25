Aliağaspor FK, Ahmet Uzun'u kadrosuna kattı

Lig 1. Grup'ta mücadele edecek olan Aliağaspor FK, Tokat Belediye Plevne Spor oyuncusu Ahmet Uzun'u kadrosuna kattı.

Aliağaspor FK, Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele edecek Tokat Belediye Plevne Spor'un kanat oyuncusu Ahmet Uzun'u kadrosuna kattı. Kulüp binasından düzenlenen imza töreninde, Ahmet Uzun 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Aliağa Futbol Kulübü forması giymekten dolayı mutlu olduğunu dile getiren 21 yaşındaki kanat oyuncusu Ahmet Uzun, “Aliağa Futbol Kulübü'nün hedeflerini biliyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımla birlikte elimden gelen mücadeleyi vereceğim. Çok çalışıp takımıma 2. Lig yolunda katkı sağlamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, imza törenine Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Kulüp Başkanı Kamil Önal ve Futbol Şube Sorumlusu Turgay Mete katıldı.