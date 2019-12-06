Aliağaspor FK, Bigadiç Belediyespor'u konuk edecek

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nin 12. haftasında, sahasında Balıkesir temsilcisi Bigadiç Belediyespor'u konuk edecek olan Aliağaspor FK, hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nin 12. haftasında Aliağaspor FK, sahasında Bigadiç Belediyespor'u konuk edecek. 8 Aralık 2019 Pazar günü Petkim Stadında saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı, Antalya bölge hakemlerinden Hakan Yurtseven yönetecek. Cezası nedeniyle evinde oynadığı son iki karşılaşmada seyircisinden yoksun kalan Aliağaspor FK, bu maçla birlikte seyircisinin karşısına çıkacak.

Öte yandan sarı siyahlılar, maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Sorumlu Mustafa Bahadır yönetiminde açma germe ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, şut çalışmasıyla son buldu.

Gün geçtikçe daha iyi bir takım olduklarını belirten Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Mustafa Bahadır, "Son iki haftadır kazanılan altı puan takımın havasını ve motivasyonunu üst seviyeye çıkarmış durumda. Biraz geç kalındı; ancak fizik olarak istenilen seviyelere geldik. Geçtiğimiz hafta ligin fizik olarak en iyi takımlarından olan Aydın Yıldızspor'u deplasmanda mağlup ettik. İkinci yarıda da oyun olarak rakip üzerinde üstünlük sağladık. Direncimizin artmaya başladığını gördük. Devrenin son iki maçında da aynı performansı göstererek hanemize altı puanda yazdırmak istiyoruz" dedi.

Devre arasında yapılacak kampta tüm eksikleri gidereceklerini ifade eden Bahadır, "Devre arasında takıma fayda sağlayacak transferlerimiz ya da değerlendirmelerimiz olabilir. İkinci yarıda rakiplerimiz ile aramızdaki farkı eriteceğimizi düşünüyorum. Sezon sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Yapılması gereken ne varsa sahada en iyisini yapacağız" şeklinde konuştu.