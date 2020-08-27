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Aliağaspor FK, bir yıldızla daha anlaştı

2020-2021 sezonunda şampiyonluğu hedefleyen Aliağaspor FK, transfer sürecinde bir yıldız oyuncuyla daha el sıkıştı.

Kulüp, Bergama Belediye Spor'dan Semih Durmuş'u kadrosuna kazandırdı.


Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) yer alan İzmir'in Aliağa ilçesinin güçlü temsilcisi Aliağaspor FK'da futbolcu transferi devam ediyor. Profesyonel lige çıkmayı hedefleyen sarı siyahlılar bir yıldız oyuncuyla daha anlaştı. Kulüp, Bergama Belediye Spor'dan stoper oyuncusu Semih Durmuş'u (28) sarı siyahlı renklere bağladı. Geçtiğimiz günlerde kadrosuna 3'ü iç, 13'ü dış transfer olmak üzere toplam 16 yıldız oyuncuyu kazandıran Aliağaspor FK, Semih Durmuş'un transferini de tamamlamasıyla 17 yıldızla sözleşme imzalamış oldu.

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