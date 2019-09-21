Aliağaspor FK, Bolvadin Belediyespor'a konuk oluyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nde heyecan başlarken, İzmir'in güçlü temsilcisi Aliağaspor FK ligin ilk haftasında Afyon temsilcisi Bolvadin Belediyespor'a konuk oluyor.

22 Eylül 2019 Pazar günü Bolvadin Belediye Tesislerinde oynanacak olan karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Kayseri bölgesinden Cem Eray Eşmekaya yönetecek. Eşmekaya'nın yardımcılığını ise Furkan Ulu, Turan Çelik ve Ramazan Haymana yapacak.

Öte yandan, lige galibiyetle başlamak isteyen Aliağaspor FK, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Petkim Stadında Teknik Sorumlu Mustafa Bahadır yönetiminde hazırlıklarını sürdüren sarı siyahlılar, günü tek idmanla tamamladı. Isınma, açma-germe hareketleriyle başlayan antrenman kanat organizasyonları ve taktik maçla son buldu.

Şampiyonluk yolunda ligin ilk haftanın çok önemli olduğunu belirten Aliağaspor FK Takım Kaptanı Güray Kula, “Hedeflerimiz doğrultusunda hem kampta hem de hafta içi antrenmanlarında çok iyi çalıştık. Takım olarak güzel bir uyum yakaladık. Lige de taraftarımızın desteği ile galibiyetle başlamak, lig boyunca da galibiyetlerimize devam etmek istiyoruz” dedi.

Sezona çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Aliağaspor FK'nın tecrübeli oyuncusu Özkan Yılmaz da, "Çok iyi çalıştık, çok iyi idmanlar yaptık. Bunun meyvelerini de lig başlayınca toplayacağız. Bu hafta karşılaşacağımız Bolvadin maçında da inşallah kazanan biz olacağız. Ligin sonuna kadar Aliağa halkının arkamızda durmasını istiyoruz. Sezon sonunda da Aliağa halkına güzel bir hediye vermek istiyoruz" dedi.

Bolvadin'in kapalı kutu bir takım olduğunun altını çizen Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Mustafa Bahadır, şöyle devam etti:

"Aliağa'ya geldiğim günden beri oyuncuların çok iyi niyetle çalıştıklarını gördüm. Bu anlamda teknik ekip olarak mutluyuz. Bolvadin maçının zor olacağını biliyoruz. Lig çok uzun bir maraton, sabırlı olacağız. Hedeflerimiz doğrultusunda Bolvadin maçından galibiyetle ayrılacağız. Zor olacak ama sonu çok iyi olacak."