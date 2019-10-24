Aliağaspor FK, Bornova Yeşilova Spor'u konuk edecek

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nin 6. haftasında sahasında Bornova Yeşilova Spor'u konuk edecek olan Aliağaspor FK, hazırlıklarını sürdürüyor. İki İzmir takımının kıyasıya mücadelesine sahne olacak karşılaşma, 27 Ekim 2019 Pazar günü Petkim Stadı'nda oynanacak.

Aliağaspor FK, Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nin 6. haftasında Bornova Yeşilova Spor'u konuk edecek. Ligde 11 puana sahip Aliağaspor FK dördüncü sırada yer alırken, 7 puana sahip Bornova Yeşilova Spor dokuzuncu sırada yer alıyor. Geri kalan haftalarda yenilgi yüzü görmeyen sarı siyahlıların 3 galibiyeti 2 beraberliği bulunuyor. Liderin yalnızca iki puan gerisinde kalan ve zirveden uzaklaşmak istemeyen Aliağaspor FK, Bornova Yeşilova Spor maçına mutlak galibiyet parolası ile hazırlanıyor.

Çalışmalarını Teknik Sorumlu Mustafa Bahadır yönetiminde sürdüren sarı siyahlılar, günü tek idmanla tamamladı. Petkim Stadı'nda yapılan idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından sıçrama çalışması yaptı. Yaklaşık iki saat süren antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçla son buldu. Sarı siyahlılarda sakat ya da cezalı oyuncunun bulunmadığı öğrenildi.

Söke deplasmanından istenmedik bir şekilde puan kaybıyla ayrıldıklarını belirten Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Mustafa Bahadır, "Rakibimizin önünde 2-0'lık avantajı yakaladıktan sonra içgüdüsel olarak skoru korumaya çalıştık ama 2-2 berabere kaldık. Deplasmanlarda bu hakemlerle işimiz çok zor. Bu nedenle takım olarak taraftar desteğine ciddi anlamda ihtiyacımız var. Çünkü hakemler bu ligde hem tecrübesiz hem de yetersiz. Niyetlerinin ne olduğunu da çok fazla bilmiyorum. Evimizde oynadığımız Ayvalıkgücü karşılaşmasında cezamız nedeniyle taraftarsız oynadık. Taraftar baskısını hissetmeyen hakemler bizim için farklı düşüncelere kapılıyorlar. Bizim açımızdan çok olumlu kararlar vermiyorlar. Aliağa taraftarından isteğim sahada bizleri yalnız bırakmamalarıdır. Hakemler taraftar baskısını hissettikleri an da farklı şeyler olabiliyor. Teknik ekibiyle yönetimiyle, futbolcu ve taraftarıyla bir bütün oluşturabilirsek kaybettiğimiz iki puanın çok da dezavantaj oluşturacağını düşünmüyorum. Kaybettiğimiz puanları yerine koyarız ama biz taraftarımızı arkamızda görmek istiyoruz" dedi.

İki İzmir takımının kıyasıya mücadelesine sahne olacak karşılaşma, 27 Ekim 2019 Pazar günü Petkim Stadı'nda oynanacak ve saat 14.00'de başlayacak.