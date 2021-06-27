Aliağaspor FK Çeyrek Finalde

Bölge 2. Grup son maçında deplasmanda Çiğli Belediyespor'a konuk olan Aliağaspor FK, rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Aliağaspor FK'nın aldığı 1 puan adını çeyrek finale yazdırmak için yeterli oldu. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Çiğli Galip Öztürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti.

Aliağaspor FK, karşılaşmanın ilk yarısını 33'te Özkan Yılmaz ve 38'te Enes Bakal'ın attığı gollerle 2-0 önde tamamladı. Ev sahibi ise 85'te Taner Çapakçur ve 90+4'te Aydın Kuzu'nun penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı. Bu sonuçla puanını 10'a çıkaran Aliağaspor FK, grubunu lider tamamlayarak profesyonel lig yolunda çeyrek finalde Buca Zafer Spor'un rakibi oldu.

Stat: Çiğli Galip Öztürk

Hakemler: Oğuzhan Hamitoğlu, Yaman Efe, Arda Yapanmış

Çiğli Belediyespor: Uğur Köprülü, Oğuz Yıldız, Doğan Yaşar Keskin (Taner Çapakçur dk. 77), Emre Gümüşkaya, Göksel Yaman (Aydın Kuzu dk. 55), Hasan Ayçiçek, Çağlar Dağ, Özenç Akdağ (Semih Atıl dk. 77), Salih Kılavuz, Necati Açıksöz(Kerim Aydın dk. 68) Egecan Çevir

Aliağaspor FK: Ömer Can, Yusuf Kılıç, Semih Durmuş, Atamert Yavuz, Suat Gündüz(Zihni Aydın dk. 83 ?), Ünal Kaya, Ersin Aslantoğ, Özkan Yılmaz(Osman Buğra Uysal dk. 45), Enes Bakal (Batuhan Doğrukıran dk. 56 (Şefik Koz dk. 75), Serdar Vefa Yeşil, Mehmet Alpaslan Çağrı (Osman Atalay Demirtaş dk. 56)

Goller: Özkan Yılmaz (dk. 33), Enes Bakal (dk. 38) (Aliağaspor FK), Taner Çapakçur (dk. 85), Aydın Kuzu (dk. 90+4 pen.) (Çiğli Belediyespor)

Sarı kartlar: Çağlar Dağ, Doğan Yaşar Keskin, Aydın Kuzu (Çiğli Belediyespor), Ömer Can, Atamert Yavuz (Aliağaspor FK)