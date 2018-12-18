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Aliağaspor FK, devreyi galibiyetle kapattı

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)’nin 13.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nin 13. haftasında sahasında Kütahyaspor'u konuk eden Aliağaspor FK, rakibini 2-1 mağlup etti.


Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nin 13. haftasında Aliağaspor FK, sahasında Kütahyaspor'u konuk etti. Tribünleri dolduran Aliağalı taraftarlar devrenin son maçında takımlarına destek olmak için 90 dakika boyunca tezahüratta bulundu. Muğla bölgesinden Hüseyin Kılıç'ın yönettiği karşılaşmayı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da tribünden takip etti.


Aliağaspor'a üç puanı getiren golleri 19. dakikada Quesi, 66. dakikada Emin Akyıldız attı. Konuk ekip Kütahyaspor tek golü 39. dakikada İbrahim Keleş'in ayağından buldu. Devrenin son maçında Kütahyaspor'dan üç puanı iki golle alan sarı siyahlılar, puanını 30 yükseltti ve devreyi lider olarak kapattı.

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