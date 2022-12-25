Aliağaspor FK devreyi galibiyetle tamamladı

Bölgesel Amatör Ligi'nin 13. haftasında sahasında Sultangazi Spor'u konuk eden Aliağaspor FK, rakibini 5-1'lik skorla mağlup ederek ligin ilk yarısını 26 puanla 2. sırada tamamladı.

Aliağa Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Aliağaspor FK Başkanı Kamil Önal tribünden takip etti. Karşılaşmaya kendi seyircisi önünde baskılı başlayan ev sahibi Aliağaspor FK, ilk yarıyı İskender Can, İlker Ataseven ve Muhammet Ali Aydın'ın golleriyle 3-0 önde tamamladı. Etkili oyununu ikinci yarıda da sürdüren sarı siyahlılar ikinci yarıda perdeyi Muhammet Ali Aydın ile açtı.(4-0) Aliağaspor FK'nın 5. golünü ise orta sahada paslarıyla yıldızlaşan Halil Çelik attı. Konuk ekibin tek golünü ise son dakikalarda Yunus Emre Bölük kaydetti. (5-1)

Sahadan 3 puanla ayrılan Aliağaspor FK, bu sonuçla birlikte yer aldığı 10. Grup'ta ligin ilk yarısını grup lideri Yunus Emre Belediyespor'un 4 puan gerisinde 26 puanla 2. sırada tamamladı.

Stat: Aliağa Atatürk

Hakemler: Berkay Ağış, Aydın Baran Tek, Beytullah Demirer

Aliağaspor FK: Kadir Kahvecioğlu, Tahir Kurtuluş (Oğuzhan Köroğlu dk. 74), Alper Sürücü, Hayrullah Çelik,

İskender Can, Özcan Sertgöz (Bahri Yıldırım dk. 69 ), Yasin Tosun, İlker Ataseven (Yiğit Kerem Armutlu dk. 74), Halil Çelik (Berke Camlı dk. 69), Melik Yeğin (Alper Buğan dk. 82), Muhammet Ali Aydın

Sultangazi Spor: Süleyman Aktaş (Furkan Uysal dk. 89), Abdullah Şahin, Mustafa Aksoy, Feyzullah Saray (Emir Berçin dk. 70), Yunus Emre Bölük, Muhammed Bedirhan Yapkıoğlu, Ümit Tuncay (Mustafa Toprak dk. 70), Burak Ünlü, Burhan Demir, Yunus Topal (Can Işık dk. 77), İsmail Sarı (Kaan Yaprak dk. 80)

Goller: İskender Can (dk. 4), İlker Ataseven (dk. 12), Muhammet Ali Aydın (dk. 40 ve 65), Halil Çelik (dk. 69) (Aliağaspor FK), Yunus Emre Bölük (dk. 90+2) (Sultangazi Spor)

Sarı Kartlar: Halil Çelik ( Aliağaspor FK), İsmail Sarı (Sultangazi Spor)