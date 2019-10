Aliağaspor FK evinde berabere kaldı

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) ikinci haftasında sahasında Balıkesir temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyesporu ağırlayan Aliağaspor FK, rakibi ile 1-1 berabere kaldı. Aliağaspor FK, 66'da Alican Özaltun'un kaydettiği golle 1-0 öne geçse de galibiyeti koruyamadı. Konuk ekip 86'da Cenk Sarıtaş'ın penaltıdan attığı golle skoru eşitledi. Maçta başka gol olmayınca takımlar sahadan birer puanla ayrıldı. Aliağaspor FK, bu sonuçla puanını 4'e çıkardı.

Petkim Stadında seyircisiz oynanan karşılaşmayı Antalya bölgesinden Batuhan Kolak yönetti. Kolak'ın yardımcılığını ise İhsan Kaan Delice ve Hakan Erdaş yaptı. Orta saha mücadelesiyle geçen ilk yarı golsüz berabere tamamlandı. Ev sahibi takım ikinci yarıya daha istekli ve baskılı başladı. Rakip üzerindeki baskısını iyice hissettiren sarı siyahlılar kanatlardan yapılan ortalarla konuk ekibi abluka altına aldı.

Dk 66'da Cemal Şener'in sol kanattan yaptığı ortaya ceza alanı içerisinde dokunan Alican Özaltun, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. (1-0)

Dk 86 konuk ekibin kullandığı köşe vuruşunda hava topuna yükselen Osman Buğra Uysal'ın rakibi Uğur Özvardar'a arkadan yaptığı müdahaleyi penaltı olarak değerlendiren hakem Batuhan Kolak, penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışında topun başına geçen Cenk Sarıtaş, topu filelere gönderdi. (1-1) Karşılaşma bu golle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Aliağaspor FK 1-1 Ayvalıkgücü Belediyespor

Hakemler: Batuhan Kolak, İhsan Kaan Delice, Hakan Erdaş

Stat: Petkim Stadı

Aliağaspor FK: Onur Nazmi Terzioğlu, Cemal Şener, Selim Kartal (Dk 61 Erkan Gövercin) Berkant İstanbul (Dk 84 Enes Yıldırım), Necati Önal, Burak Toker, (Dk 88 Özkan Yılmaz)Alican Özaltun, Güray Kula, Osman Buğra Uysal, Berk Baran, Aykut Geçmen

Ayvalıkgücü Belediyespor: Melih Aydın, Can Özgür, Uğur Özvardar, Samet Önger, Arda Can, Mustafa Çelik (Dk 75 Hamit Can Mutlu), Caner Özden (Dk 62 Cenk Sarıtaş) Okan Tirgil, Oğul Can Aktaş, Cağatay Tavan, Orhan Yüksel

Goller: Dk 66 Alican Özaltun (Aliağaspor FK)-Dk 86 Cenk Sarıtaş (Ayvalıkgücü Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk 23 Burak Toker, Dk 86 Osman Buğra Uysal (Aliağaspor FK)