Aliağaspor FK evinde berabere kaldı

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) altıncı haftasında sahasında Bornova Yeşilova Spor'u konuk eden Aliağaspor FK, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takımın golünü 2'de Emre Balak kaydederken konuk ekip 33'te Doğacan Diker ile beraberliği yakaladı. Sahasında rakibine iki puan kaptıran Aliağaspor FK, puanını 12'ye yükselterek puan tablosunda beşinci sırada yer aldı.

Petkim Stadında oynanan karşılaşmayı İzmir Bölgesinden Anıl Şen yönetti. Şen'in yardımcılığını ise Selman Kılınç ve Ozan Tunçer yaptı. Ev sahibi takım taraftarının güçlü desteğini arkasına alarak maça hızlı ve baskılı başladı. Dk 2'de Özkan Yılmaz'ın sol kanattan arka direğe ortaladığı topa rakiplerinin arasından çok iyi yükselen Emre Balak, yaptığı kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi. Dk 33'te Aliağaspor'un yüklendiği anlarda kontra atağa çıkan Bornova Yeşilova Spor beraberlik golünü buldu. Ömer Turan'ın Doğancan Diker'in önüne yuvarladığı topta kaleciyle karşı karşıya kalan Doğancan Diker, topu kalecinin üzerinden ağlara göndererek skora eşitliği getirdi. Dk 58'te Aliağaspor FK'da Emre Balak kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu dakikadan itibaren 10 kişi oynayan sarı siyahlılar aradığı golü bulamadı. Karşılaşmanın son dakikalarında ise kırmızı kartlar adeta havada uçuştu. Maçta başka gol olmayınca karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Aliağaspor FK 1 - 1 Bornova Yeşilova Spor

Hakemler: Anıl Şen, Selman Kılınç, Ozan Tunçer

Stat: Petkim

Aliağaspor FK: Onur Nazmi Terzioğlu, Cemal Şener, Özkan Yılmaz (Dk 69 Osman Buğra Uysal), Enes Yıldırım (Dk Berkant İstanbul), Erkan Gövercin, Necati Önal, Burak Toker (Dk 67 Muzaffer Özcanlı), Emre Balak, Alican Özaltun, Berk Baran, Aykut Geçmen

Bornova Yeşilova Spor: Sinan Özel, Kerem Demir, Ege Küçükoğullarından, Batuhan Canbolat, Mücahit Karagöz, Doğaç Akum (Dk 89 Atakan Atalan), Cihan İlkme, Ömer Turan, İsmet Ege Erdoğan (Dk 70 Sefa Okan), Gürol Helvacı (Dk 83 Erhan Eren), Doğacan Diker

Goller: Dk 2 Emre Balak (Aliağaspor FK) - Dk 33 Doğacan Diker (Bornova Yeşilova Spor)

Sarı kartlar: Dk 10 Alican Özaltun, Dk 33 Burak Toker, Dk 60 Berkant İstanbul (Aliağaspor FK) - Dk 45 Gürol Helvacı, Dk 57 Mücahit Karagöz, Dk 58 Batuhan Canbolat, Dk 73 Ege Küçükoğullarından, Dk 83 Kerem Demir, Dk 90 Atakan Atalan, Dk 90 Ömer Turan (Bornova Yeşilova Spor)

Kırmızı kartlar: Dk 58 Emre Balak, Masör Doğukan Gül (Aliağaspor FK) - Dk 90 Kerem Demir, Dk 90 TD Serkan Küçükoğullarından (Bornova Yeşilova Spor)