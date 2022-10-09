Aliağaspor FK, evinde berabere kaldı

Grup (BAL) 2. haftasında sahasında Bağcılar Spor Kulübü ile karşılaşan Aliağaspor FK, rakibiyle 0–0 berabere kaldı. Bu sonuçla her iki takım puanlarını 4'e çıkardı.

Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Oğuzhan Keçeci, Alper Çakır, Aydın Baran Tek ve Furkan Işık hakem dörtlüsü yönetti. Aliağalı taraftarların ilgi gösterdiği karşılaşmayı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, taraftarlarla birlikte tribünden izledi. Taraftarı önünde oynamanın avantajını kullanarak rakibi karşısında daha istekli bir oyun ortaya koyan sarı-siyahlılar, ilk yarıda yakaladığı fırsatları golle sonuçlandıramadı. İkinci yarıya da baskılı başlayan ev sahibi Aliağa oldu. Sarı-siyahlılar, ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da girdiği birçok pozisyonda topu filelerle buluşturamadı. Mücadele başladığı gibi 0–0 sona erdi.

Hakemler: Oğuzhan Keçeci, Alper Çakır, Aydın Baran Tek, Furkan Işık

Stat: Aliağa Atatürk Stadı

Aliağaspor FK: Kadir Kahvecioğlu, Tahir Kurtuluş, Hayrullah Çelik, Alper Sürücü, İskender Can, Özcan Sertgöz (Muhammet Fatih Öztekin dk. 78), Yasin Tosun (Melik Yeğin dk. 90+2 ), İlker Ataseven (Berke Camcı dk. 78 ), Halil Çelik, Mustafa Pınar, Muhammet Ali Aydın (Bahri Yıldırım dk. 90+2)

Bağcılar Spor Kulübü: Müslüm Nas, Sayim Çelik, Emrah Cülen, Uğurcan Arslantürk, Talha Cellat, Yasin Demirci, Tarık Bakırtaş, Hamza Tosun, Doğan Seçkin Şavkın (Emrah Dursun dk. 70), Emre İşçiler (Ahmet Şahbaz dk. 81), Emirhan Atilla (İsa Koç dk. 89)

Sarı kartlar: Doğan Seçkin Şavkın, Uğurcan Arslantürk, Emre İşçiler, Sayim Çelik, Rıza Berktaş (Bağcılar Spor Kulübü), Muhammet Fatih Öztekin (Aliağaspor FK)