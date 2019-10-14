Aliağaspor FK evinde kazandı

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nin dördüncü haftasında, sahasında Manisa temsilcisi Yunus Emre Belediye Spor'u konuk eden Aliağaspor FK, rakibini 2-1 mağlup etti.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nin dördüncü haftasında Aliağaspor FK, sahasında Yunus Emre Belediye Spor'u konuk etti. Petkim Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Aliağa temsilcisi 2-1 kazandı.

Mücadeleyi tribünden takip eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Aliağaspor FK Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Önal da, galibiyeti maç sonunda taraftarlarla birlikte kutladı.