Aliağaspor FK kader maçına hazırlanıyor

Grupta liderliği 1 puan farkla Belediye Derince Spora kaptıran Aliağaspor FK, ligin bitimine iki hafta kala Belediye Derince Sporu sahasında konuk edecek. Şampiyonluğu yakından ilgilendiren karşılaşma 14 Nisan 2019 Pazar günü Aliağa İlçe Stadında saat 15.00'te başlayacak.

BAL'ın 25.Haftasında 50 puanla ikinci sırada bulunan Aliağaspor FK, 51 puanla liderlik koltuğunda oturan Kocaeli temsilcisi Belediye Derince Sporu ağırlayacak. Karşılaşma 3.Lig yolunda ya tamam ya devam niteliğinde büyük bir öneme sahip. Aliağaspor FK'da hedef taraftarının da güçlü desteği ile karşılaşmadan üç puanla ayrılmak ve son haftaya girilirken yeniden zirveye oturmak. Aliağaspor FK, grubunu lider tamamladığı takdirde 3.lig için play off'lara katılma şansını elde edecek.

Aliağaspor FK, ligin en kritik maçı için hazırlıklarını Aliağa Belediyesi Değirmendere Tesisleri'nde yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Teknik Sorumlu Polat Çetin yönetiminde yapılan antrenman açma germe ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman yarım sahada oynanan taktik maçla son buldu. Futbolcuların hırslı ve motive halleri dikkatlerden kaçmadı.

Polat Çetin'den Aliağa halkına davet

Final niteliğindeki önemli bir maça çıkacaklarını belirten Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Polat Çetin, Sezon başından beri şampiyonlukta hiç vazgeçmedik. İkinci sırada olmamız şampiyonluktan vazgeçtiğimiz anlamına gelmemeli. Kendi sahamızda taraftarımızın önünde yapmamız gerekeni yapacağız ve üç puanı hanemize yazdırarak liderliğe adımızı yazdıracağız. Bu maçta taraftarımızın desteğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var” diyerek tüm Aliağa halkını Pazar günü oynanacak karşılaşmaya davet etti.

BAL 9.Grup 25.Hafta Maç Programı

14.04.2019 15:00 Çayırova Spor - Kütahyaspor

14.04.2019 15:00 Vefaspor - Bornova Yeşilova Spor

14.04.2019 15:00 Sultangazi Spor - Başiskele Doğantepespor

14.04.2019 15:00 Bozüyük Vitraspor - TKİ Tavşanlı Linyitspor

14.04.2019 15:00 Kocaeli Büyükderbentspor - Maltepespor

14.04.2019 15:00 Kütahya Çamlıcaspor - Gaziosmanpaşa

14.04.2019 15:00 Aliağaspor FK - Belediye Derince Spor