Aliağaspor FK kendi sahasında mağlup oldu

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) 25. haftasında sahasında Belediye Derince Sporu konuk eden Aliağaspor FK, rakibine 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Evinde oynamanın avantajını iyi değerlendiremeyensarı siyahlıların bu mağlubiyetle şampiyonluk umutları da son buldu. Sahadan puansız ayrılan Aliağaspor FK, ligin bitimine bir hafta kala 50 puanla ikinci sırada kalırken Belediye Derince Spor ise puanını 54'e yükseltti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 35'te Ufuk Gülez, 90'da Kerem Gülmez kaydederken Aliağaspor FK'nın tek golünü 63'te Quesi attı. Aliağaspor FK'da 52'de Arda Saltan, 82'de Ömercan Aslan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Konuk ekipte ise 90'da Muhammet Fatih Yıldırım kırmızı kart gördü.

Aliağa ilçe stadında oynanan karşılaşmayı Van bölgesinden Bayram Başkan, Çağlar Demirkıran ve Umut İncili üçlüsü yönetti. Aliağalıların tribünleri tıklım tıklım doldurduğu karşılaşma Aliağaspor FK'nın tempolu ve baskılı oyunu ile başladı. İlk dakikalardan itibaren rakibini baskı altına alan Aliağaspor FK, arka arkaya gol pozisyonlarına girse de aradığı golü bulamadı. 13.dakikada Quesi'nin bir topu da direkten döndü.

Ev sahibi Aliağaspor FK, rakip kalede gol ararken golü kendi kalesinde gördü. Dakika 35'te Aykut Aslan'ın sol taraftan ceza alanı içerisine yaptığı ortaya yükselen Güray Kula'nın topa elle müdahale ettiğini belirleyen hakem Bayram Başkan, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ufuk Gülez, topu kaleciyle farklı köşelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı konuk ekibin üstünlüğü ile tamamlandı.

Aliağaspor FK ikinci yarıya da istekli başladı. Taraftarının desteğini arkasına alan Aliağaspor FK, 52.dakika Arda Saltan'ın kırmızı kartla oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldı. 63'te Aykut Geçmen'in sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Quesi Jonathan Weston, takımının beraberlik golünü kaydetti.

Dakika 90'da kontra atağa çıkan Belediye Derince Spor skoru 2-1'e getirdi. Savunma arkasına atılan topa koşan Cihan Halil kaleciyle karşı karşıya kaldı. Cihan Halil, topu boştaki arkadaşı Kerem Gülmez'e verdi. Kerem topu boş kaleye yuvarlayarak takımını öne geçirdi. Maçta başka gol olmayınca karşılaşma Belediye Derince Spor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Hakemler: Bayram Başkan, Çağlar Demirkıran, Umut İncili

Stat: Aliağa İlçe Stadı

Aliağaspor FK: Emir Korubeyi, Berk Baran (DK 81 Muhammed Enes Gök), Aykut Geçmen, Güray Kula, Ömercan Aslan, Arda Saltan, Ramazan Altıntepe, Adem Hakan Ali Denizer (DK 46 İsa Taşdemir), Billy Auto Michael, Quesi Jonathan Weston, Emin Akyıldız (DK 59 Muhammed Sak)

Belediye Derince Spor: Enes Çetin, Cihan Halil, Gökalp Çakan, Ufuk Gülez (DK 46 Kerem Gülmez), Yiğitali Baykara, Jerry Adirin (DK 51 Sefa Tunç), Anıl Üstün, Tayfun Kırca (DK 73 İsmail İrvasa), Aykut Aslan, Muhammet Fatih Yıldırım

Goller: DK 63 Quesi Jonathan Weston (Aliağaspor FK) - DK 35 Ufuk Gülez, DK 90 Kerem Gülmez (Belediye Derince Spor)

Sarı kartlar: DK 5 Ramazan Altıntepe, DK 29 Arda Saltan, DK 40 Aykut Geçmen, DK 44 Ömercan Aslan, DK 45 Muhammet Enes Gök, DK 60 Bülent Tek, DK 86 Quesi Jonathan Weston, (Aliağaspor FK), DK 44 Anıl Üstün, DK 47 Yiğitali Baykara, DK 67 Tayfun Kırca, DK 74 Gökalp Çakan, DK 90 Enes Çetin (Belediye Derince Spor)

Kırmızı kartlar: DK 52 Arda Saltan, DK 82 Ömercan Aslan (Aliağaspor FK), DK 90 Muhammet Fatih Yıldırım (Belediye Derince Spor)