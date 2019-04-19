Aliağaspor FK, Kütahyaspor'a konuk olacak

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nin 26. haftasında, deplasmanda Kütahyaspor'a konuk olacak olan Aliağaspor FK, hazırlıklarını sürdürüyor. 21 Nisan 2019 Pazar günü Kütahya Halil Akkaş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.

Kendi sahasından Belediye Derince Spor'a 2-1 mağlup olarak şampiyonluk umutlarını tüketen Aliağaspor FK, ligin son haftasında Kütahyaspor'a konuk olacak.

Aliağaspor FK, karşılaşmanın hazırlıklarını Aliağa Belediyesi Değirmendere Tesislerinde yaptığı tek idmanla sürdürdü. Teknik Sorumlu Polat Çetin yönetimindeki antrenman açma germe ve hafif tempolu koşu ile başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman yarım sahada yapılan maçla son buldu. Aliağaspor FK 9. grupta 50 puanla ikinci sırada yer alırken Kütahyaspor 33 puanla 8.sırada bulunuyor.