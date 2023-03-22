Aliağaspor FK, liderliğini sürdürdü

Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) 20. haftasında sahasında Çeşme Belediyespor'u konuk eden Aliağaspor FK, rakibini 2-0 mağlup etti. Sarı siyahlı takıma üç puanı getiren golleri 79 ve 90. dakikalarda Enes Bakal attı. Aliağaspor FK, aldığı galibiyetle puanını 45'e yükselterek 10. gruptaki liderliğini sürdürdü.

Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağaspor FK Başkanı Kamil Önal, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk Aliağalı birlikte izledi. Yağmur altında oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Aliağaspor FK, ilk dakikalardan itibaren oynadığı futbolla rakibini baskı altına alarak üstünlüğünü hissettirdi. İlk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlanan karşılaşmanın, ikinci yarısına ev sahibi takım taraftarının da desteğiyle hızlı başladı. 79. dakikada İlhan Aslanoğlu'nun pasına hareketlenen Enes Bakal, karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelerle buluşturarak gol perdesini açtı 1-0. Maçın 90. dakikasında başarılı oyuncu bir kez daha sahne aldı. Bu kez ikinci yarıda oyuna giren Oğuzhan Yıldırım'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Enes Bakal, topun dibine yaptığı şık vuruşla topu kalecinin üzerinden ağlara gönderdi. 2-0. Aliağaspor FK, Enes Bakal'ın 2 golüyle sahadan 3 puanla ayrılırken oynadığı baskılı futboluyla da göz doldurdu ve şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

Stat: Aliağa Atatürk

Hakemler: Aykut Çetinkaya, Halime Uzungündeş, İbrahim Yıldırım

Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Tahir Kurtuluş, Vedat Çıkın, Ömer Yanık, İskender Can, Muhammet Fatih Öztekin (Mesut Uzun dk. 67 ?), Yasin Tosun (Yasin Tosun dk. 90 ?), Mithat Yaşar (Kaan Özder dk. 84 ?), Enes Bakal, İlhan Aslanoğlu (Alper Sürücü dk. 90 ?), Halil Çelik (Oğuzhan Yıldırım dk. 67 ?)

Çeşme Belediyespor: Volkan Tercan, Faruk Yaldıran, Hakan Esa, Sefa Saz, Yavuz Özsevim, Furkan Çölik (Berkay Polat dk. 46 ?), Barış Güner (Halil İbrahim Kara dk. 84 ?), Battal Demirbilek (Hüseyin Onur Kaçar dk. 84 ?), Hüseyin Çıray (Yeldar Yamaç dk. 73), Yiğit İsmail Gökoğlan (Serhat Özyılmaz dk. 46 ?), Alper Önal

Goller: Enes Bakal (dk. 79 ve 90) (Aliağaspor FK)

Sarı Kartlar: Muhammet Fatih Öztekin (Aliağaspor FK), Alper Önal (ÇeşmeBelediyespor)