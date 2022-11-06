Aliağaspor FK, liderlik koltuğuna oturdu

Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) 6.haftasında sahasında Ortaköy Spor Kulübü'nü konuk eden Aliağaspor FK, rakibini 14'te İskender Can ve 80'de Halil Çelik'in attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Sahadan galibiyet ile ayrılan sarı siyahlılar, 10. Grup'ta puanını 14'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu.

Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi Bursa bölgesinden Burak Akyel yönetti. Orta saha mücadelesi şeklinde başlayan karşılaşmada ev sahibi Aliağaspor FK, rakibi karşısında kontrolü alarak maçın son dakikasına kadar üstün oynadı. Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında İskender Can ile öne geçen sarı siyahlılar, 80'inci dakikada Halil Çelik'in farkı 2'ye çıkaran gölüyle mücadeleyi 2-0 kazandı. Bu skorla Aliağaspor FK, 10. Grup'ta puanını 14'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu.

Maçtan dakikalar

14. dakikada kaleci vuruşuyla başlayan atakta Halil Çelik, sol tarafta ileri uçta topu kontrol ettikten sonra attığı çalımla ilk rakibini oyundan düşürdü. İkinci rakibine takılsa da topu İlker Ataseven'e aktarmayı başardı. İlker, sol taraftan desteğe gelen İsken Can'ı topla buluşturdu. İskender'in topu kontrol ettikten sonra sol ayağı ile ceza alanı dışından yaklaşık 25 metreden yaptığı vuruşta topu kalecinin üzerinden geçerek ağlarla buluştu. (1-0)

80.dakikada Halil Çelik, orta alanda aldığı topu sol taraftaki arkadaşı Yiğit Kerem Armutlu'ya aktardı. Pasını aktardıktan sonra ceza alanı içerisine yönelen Halil, Yiğit'in açtığı ortaya iyi yükseldi. Halil'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan direğe çarparak ağlara gitti. (2-0)

Stat: Aliağa Atatürk Stadyumu

Hakemler: Burak Akyel, Erdinç Tufan, Cihat Sevi, Furkan Nizamoğlu

Aliağaspor FK: Kadir Kahvecioğlu, Tahir Kurtuluş, Hayrullah Çelik, Alper Sürücü, İskender Can, Muhammet Fatih Öztekin (Dk 89 Özcan Sertgöz), Yasin Tosun (Dk 79 Bahri Yıldırım), İlker Ataseven (Dk 79 Yiğit Kerem Armutlu), Halil Çelik (Dk 89 Ahmet Aydın), Mustafa Pınar (Dk 68 Melik Yeğin), Muhammet Ali Aydın

Ortaköy: Erkut Berat Yıldız, Hatip Cihan Evin, Furkan Aktaş, Erol Durbakan, Serhat Uslu, Abdülsamet Yıldırım, Furkan Han Cörüt, Ümit Kocabaş (Dk 85 Buğra Mustafa Özkan), Deniz Pala (Dk 61 Ali Göçmen), Ünal Avcı (Dk 61 Nurullah Atalay), Samet Öztürk (Dk 79 Fırat Küçükgülmez)

Goller: Dk 14 İskender Can, Dk 80 Halil Çelik (Aliağaspor FK) -

Sarı Kartlar: Dk 29 İskender Can, Dk Halil Çelik, Dk 40 Alper Sürücü, Dk 86 Melik Yeğin (Aliağaspor FK) - Dk 29 Ümit Kocabaş (Ortaköy)