Aliağaspor FK lig öncesi Antalya'da kampta: Başkan Acar sürprizi

Bölge 3. Grupta yer alan Aliağaspor FK, 17 Nisan'da başlayacak lig öncesi son hazırlıklarını Antalya kampında gerçekleştiriyor.

İzmir 3. Bölge 3. Grupta yer alan Aliağaspor FK, Teknik Sorumlusu Hakan Şapçı yönetiminde fiziksel idman, kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmaları yapıyor. Sarı siyahlılar, kamp süresince yine önemli ve güçlü takımlarla da hazırlık maçları yapıyor. Bu kapsamda Aliağa temsilcisi, ilk hazırlık maçını geçtiğimiz Aydın Yıldızspor ile yaptı ve maç golsüz beraberlikle noktalandı. Bu maçın ardından ikinci hazırlık maçını Ünye 1957 Spor ile yapan Aliağaspor FK, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

"Aliağa FK şampiyonluğu hak ediyor"

Çok güzel ve verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Hakan Şapçı, lige noksansız bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Takımın büyük oranda lige hazır olduğunu, kamp döneminde ve sonrasında da hazırlık maçları yaparak performansı en üst seviyeye çıkarmak istediklerini belirten Şapçı, "Zor bir gruba düştük; ama biz oynadığımız her maçın her ligin favorisiyiz. Rakiplerimize saygı duyuyoruz; ama oyuncularım ve ben biliyorum ki bu grubu lider olarak tamamlayıp bölge şampiyonasına biz katılacağız. Aliağa FK şampiyonluğu hak ediyor. Standartlarımız bu ligin çok üzerinde. Bizlerin gayretleri, halkımızın ve yöneticilerimizin desteği ile kulübümüz hedeflediği, hayal ettiği yerlere kadar gidecektir" dedi.

Başkan Serkan Acar sürprizi

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da takımı ziyaret etti. Takımın Antalya kampında oyuncular ve teknik heyetle birlikte zaman geçiren Başkan Acar, lig öncesinde moral ve motivasyonları yüksek olan takıma her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Acar, takımın çok önceden beri çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade ederek, "Biz de takımımıza destek vermek için yanlarında olduk. Takımımız işin ciddiyetinin farkında gayet disiplinli bir şekilde hem teknik hem de taktik anlamda hazırlıklarına devam ediyor. 6 takımlık bir gruptayız. Biz bütün hazırlıklarımızı profesyonel lige çıkmak üzere yaptık. Teknik ekip ve futbolcularımızda bu hedefe konsantre olmuş halde çalışmalarına devam diyorlar. Aliağa halkıyla, şehriyle, taraftarıyla, kurumlarıyla, esnafıyla hep birlikte bu yıl 3. Lig'i çok arzuluyoruz. İnancımız odur ki inşallah bu yıl 3. lige çıkacağız” diye konuştu

Öte yandan 3. grupta toplam 6 takım mücadele edecek. Aliağaspor FK grupta Çiğli Belediyespor, Viven Bornova A.Ş, Alaçatı Spor Kulübü, İzmir Spor ve Kınık Belediyespor ile maçlar yapacak. Aliağaspor FK ilk maçını kendi evinde Çiğli Belediyespor ile oynayacak. Sarı Siyahlı takım, rakiplerini baştan sona yenilenen Aliağa Atatürk Stadında ağırlayacak.