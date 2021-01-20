Aliağaspor FK, profesyonel liglere çıkmak için sabırsızlanıyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) şampiyonluktaki iddialı takımlarından Aliağaspor FK, antrenmanlarına devam ediyor. Aliağa Atatürk Stadı'nda Teknik Sorumlu Hakan Şapçı yönetiminde antrenmanlarını sürdüren sarı-siyahlılar, liglerin başlamasıyla ilgili açıklanacak tarihi bekliyor.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'in güçlü takımlarından Aliağaspor FK, pandemi sebebiyle ertelenen liglerin başlamasını beklerken bir yandan da antrenmanlarını sürdürüyor. Aliağa Atatürk Stadı'nda hazırlıklarına devam eden sarı-siyahlılarda Teknik Sorumlu Hakan Şapçı açıklamalarda bulundu. Şapçı, “Dört aydır antrenman yapan bir ekip olarak müsabakaların başlama tarihini bekliyoruz. Maçların Mart ayının başında başlamasını ümit ediyoruz. Takımımız antrenmanlara hiç ara vermedi. Çok iyi bir ortamda, iyi bir oyuncu grubuyla antrenman yapıyoruz. Antrenmanlarımız devam ederken transfer çalışmalarımız devam ediyor. Tek bir hedefimiz var; Aliağaspor FK'yı bu sene hak ettiği profesyonel lige çıkarmak. Takımımızla teknik, taktik antrenmanlarımızı gerçekleştiriyoruz. Liglerin başlamasıyla ilgili açıklanacak tarihi sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

“Sahalara geri döneceğiz”

Türkiye Futbol Federasyonu'nun futbolcuların Covid-19 riskine karşı aşılanması konusunda bir çalışma yaptığını ifade eden Hakan Şapçı, “Aşılama faaliyetleri başladı. Vaka sayılarında ciddi bir düşüş var. Aşının da yayılmasıyla birlikte covid-19, bizleri sevdamızdan ayıran bir tehdit olmaktan en kısa zamanda çıkacak. Biz de sahalara tekrar geri döneceğiz. Federasyon tarafından müsabakalara katılacak oyuncuların öncelikli guruplar arasına alınarak aşılanması konusunda bir çalışma yapılıyor. Gerçekleşirse çok mutlu olacağız” diye konuştu.

“İmkanlarımız birçok profesyonel kulübe nasip olmayacak kadar iyi”

Aliağaspor FK'nın ikinci lig kulüplerinin birçoğunda olmayan imkanlara sahip olduğunu belirten Şapçı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Antrenman, beslenme, tesis imkanları birçok profesyonel kulübe nasip olmayacak kadar iyi durumda. Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar, Kulüp Başkanımız Kamil Önal ve yöneticilerimiz çok iyi bir ortam hazırladılar. Biz bu güzel ortamda performansımızı ve verimliliğimizi çok daha yukarılara taşıyabiliyoruz.”