Aliağaspor FK, şampiyonluk yarışını sürdürdü

Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) 18. haftasında kendi sahasında Özçamdibispor'u konuk eden zirvenin yakın takipçisi Aliağaspor FK, rakibini 5-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışını sürdürdü.

Stat: Aliağa Atatürk

Hakemler: Barış Asım Ünal, Fatma Özlem Tursun, Mert Şahin

Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Tahir Kurtuluş, Vedat Çıkın, Ömer Yanık (Hayrullah Çelik dk. 60), İskender Can, Muhammet Fatih Öztekin, Yasin Tosun (Mesut Uzun dk. 60 ?), Mithat Yaşar (Oğuzhan Yıldırım dk. 71 ?), Enes Bakal (Yiğit Kerem Armutlu dk. 71 ?), İlhan Aslanoğlu (Kaan Özder dk. 82 ?), Halil Çelik

Özçamdibispor: Doğancan Ereşmeli, Berk Akdemir, Mustafa Hakkı Peker, Burak Değirmen, Hazar Daşcı, Ahmet Kıyı, Serkan Işık (Fatih Üsküplü dk. 57 ?), Bünyamin Demir (Mustafa Bahadır Kartal dk. 57 ?), Uğur Karakoç (Doğan Yaşar Keskin dk. 71 ?), Sever Behzat Görmüş (Emre Kurar dk. 71 ?), Erdal Alıcı (Umut Aksaray dk. 82 ?)

Goller: Enes Bakal (dk. 15 ve 50), Mithat Yaşar (dk. 40), Halil Çelik (dk. 45+4), İlhan Aslanoğlu (dk. 60) (Aliağaspor FK)

Sarı kartlar: Yasin Tosun, Muhammet Fatih Öztekin, Oğuzhan Yıldırım (Aliağaspor FK), Uğur Karakoç, Sever Behzat Görmüş, Mustafa Hakkı Peker (Özçamdibispor)