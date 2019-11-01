Aliağaspor FK, Sandıklıspor deplasmanına hazırlanıyor

Aliağaspor FK, Bölgesel Amatör Lig (BAL)'inin yedinci haftasında konuk olacağı Sandıklıspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Aliağaspor FK, ligin yedinci haftasında Sandıklıspor'a konuk olacak. Lig yarışında liderin dört puan gerisinde bulunan İzmir'in güçlü temsilcisi Aliağaspor FK, zorlu deplasman için hazırlıklarını sürdürüyor. Petkim Stadında Teknik Sorumlu Mustafa Bahadır yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakat futbolcular dışında tüm futbolcular eksiksiz katıldı. Taktik ağırlıklı gerçekleşen antrenman yaklaşık iki saat sürdü.

"Hedefimizden hiçbir şekilde sapmış değiliz"

Sandıklıspor karşılaşmasına çok iyi hazırlandıklarını belirten Aliağaspor FK Takım Kaptanı Güray Kula, “Sandıklıspor deplasmanında hedefimiz sahadan üç puanla ayrılmak. Geçtiğimiz maçlarda istemediğimiz puan kayıpları yaşadık fakat hedefimizden hiçbir şekilde sapmış değiliz. Yaşadığımız puan kayıplarıyla taraftarlarımızı ve yönetimimizi üzdüğümüzün farkındayız ancak bunların telafisi kendi elimizde. Bizim hedefimiz şampiyonluk” dedi.

“Bu maçla birlikte seri galibiyetlere başlamak istiyoruz”

Çok önemli bir deplasmana çıkacaklarını ifade eden başarılı hücum oyuncusu Muzaffer Özcanlı, “Ligde her maç önemli ama bu maç bizim için çok daha önemli bir hale geldi. Bu maçla birlikte seri galibiyetlere başlamak istiyoruz. Üst üste çok şanssız iki hafta geçirdik. Taraftarlarımız kadar bizde çok üzgünüz. Sandıklıspor deplasmanıyla beraber seri galibiyetler alarak ilk devreyi tamamlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Bornova Yeşilova Spor'a kendi sahasında iki puan kaptıran Aliağaspor FK ile henüz iç saha galibiyeti bulunmayan Sandıklıspor arasındaki mücadele, Sandıklı İlçe Stadında 3 Kasım Pazar günü saat 14.00'te başlayacak.