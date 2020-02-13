Aliağaspor FK, Sökespor'u konuk edecek

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) 18. haftasında sahasında Aydın temsilcisi Sökespor'u konuk edecek olan İzmir temsilcisi Aliağaspor FK, hazırlıklarını sürdürüyor. 16 Şubat Pazar günü Aliağa Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Mücadeleyi Bursa Bölgesel Hakemlerinden Muammer Sarıdağ yönetecek.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Manisa temsilcisi Yunusemre Belediyespor karşısında 3-1'lik mağlubiyet alarak zirveden 14 puan uzaklaşan Aliağaspor FK, matematiksel olarak devam eden şampiyonluk şansını sonuna kadar sürdürmek istiyor. Karşılaşma öncesinde Aliağaspor FK 33 puanla dördüncü, Sökespor ise 22 puanla sekizinci sırada yer alıyor. Aliağaspor FK, zorlu mücadelenin hazırlıklarını Aliağa Atatürk Stadyumunda yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Sorumlu Mustafa Bahadır yönetiminde yaklaşık 2 saat süren antrenman açma germe ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman yarım sahada yapılan taktik maçla son buldu. Antrenman sırasından oyunu sık sık durduran Teknik Sorumlu Mustafa Bahadır, oyuncularına saha içerisinde pozisyon hatası yapmamaları gerektiği yönünde uyarılarda bulundu. Antrenmana tüm oyuncular eksiksiz katılırken Yunusemre Belediyespor maçının 47. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atılan Gökhan Sipki, Sökespor mücadelesinde forma giyemeyecek.

“Şampiyonluğu son ana kadar kovalayacağız”

Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptıklarını ancak Yunusemre Belediyespor deplasmanından istemedikleri bir sonuç ile ayrıldıklarını belirten başarılı orta saha oyuncusu Enes Yıldırım, antrenman sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ligin ikinci yarısına 13'te 13 parolasıyla başladık. Geçen hafta oynadığımız Yunusemre Belediyespor maçına da iyi başladık. Golü de erken bulduk. Fakat ikinci yarıda hakem tarafından gösterilen haksız bir kırmızı kartla sahada 10 kişi kaldık. Sahada eksik kaldıktan sonra işler ters gitmeye başladı. Lider ile aramızda 14 puanlık bir fark var ancak şampiyonluk şansımız matematiksel olarak devam ediyor. Takım olarak hazırlıklarımızı aksatmadan sürdürüyoruz. Şampiyonluğu son ana kadar, son düdüğe kadar kovalayacağız. Pazar günü oynayacağımız Sökespor maçından da galip ayrılacağız.” Salihli Belediye Spor karşılaşmasında aldığı dört maçlık cezasını da tamamlayan Enes Yıldırım, “Salihli Belediyespor maçında talihsiz bir şekilde dört maçlık bir ceza almıştım. Cezaya itiraz etsek de bir sonuç alamadık. Cezamı tamamladım. Cezalı olduğum süre içerisinde çalışmalarımı aralıksız sürdürdüm. Hocamın forma vermesi halinde galibiyet için elimden geleni yapacağım” dedi.

BAL 8. grup 18. hafta maç programı

BAL 8. grup 18. hafta karşılaşmalarının tamamı 16 Şubat Pazar günü oynanacak. Karşılaşmaların başlama saati ise 14.00.

Aliağaspor FK - Sökespor

Aydın Yıldızspor - Sandıklıspor

Bergama Belediyespor - Salihli Belediyespor

Manisa Sanayi Spor - Gönen Belediyespor

Bigadiç Belediyespor - Bornova Yeşilova Spor

Bolvadin Belediyespor - Yunusemre Belediyespor

Ayvalıkgücü Belediyespor - Bölmespor