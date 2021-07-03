Aliağaspor FK, yarı finalde

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) 3. Lige çıkma mücadelesinde Buca Zafer Spor ile çeyrek finalde karşı karşıya gelen Aliağaspor FK, rakibini 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) 3. Lig yarı final mücadelesinde Aliağaspor FK ile Buca Zafer Spor, Menemen İlçe Stadyumunda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk dakikasından itibaren baskılı oyunuyla rakibine karşı üstünlük kuran sarı siyahlılar 41. dakikada Mehmet Çağrı Alpaslan'nın rakip fileleri havalandırmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. 2. yarıya hızlı başlayan Aliağaspor FK, 68'te Enes Bakal'ın attığı gol ile farkı 2'ye çıkarttı. Müsabakayı 2-0 kazanan Aliağaspor FK, yarı finale yükselerek Ayvalıkgücü Belediyespor'un rakibi oldu.

Nefesleri kesen karşılaşmayı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da tribünden takip ederken, yarı final mücadelesi ise 7 Temmuz 2021 Çarşamba günü oynanacak.