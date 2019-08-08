Aliağaspor FK'da kaleye iki takviye

2019-2020 sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nde şampiyon olmayı ve sezon sonunda üçüncü lige çıkmayı hedefleyen sarı siyahlılar, kalesini iki önemli isim ile güçlendirdi. Kulüp, Ayvalıkgücü Belediye Spor'dan 22 yaşındaki Şahin Bayram ve geçtiğimiz sezon Somaspor forması giyen 29 yaşındaki Onur Nazmi Terzioğlu ile anlaşmaya vardı.

Futbol hayatına Küçükköy Spor'da başlayan genç file bekçisi Şahin Bayram, Bucaspor ve Göztepe'de forma giydi. 29 yaşındaki deneyimli eldiven Onur Nazmi Terzioğlu ise futbol kariyerine Konyaspor'da başladı. Kariyeri boyunca; Batman Petrol Spor, Adıyamanspor, Kahramanmaraşspor, Karacabey Belediye, Gümüşhanespor, Cizrespor, Adıyaman 1954 ve Somaspor formaları giydi. Başarılı kaleci son iki sezonda şampiyonluk yaşama başarısı da gösterdi.

Aliağaspor forması giymekten mutluluk duyacağını belirten Şahin Bayram, “Sevdiğim ve karakterli insanlarla çalışmaktan memnuniyet duyarım. BAL Liginde Aliağaspor'a transfer olmak birçok futbolcunun hayalidir. Sezon sonu inşallah şampiyonlukla biter ve herkes mutlu olur” dedi.

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade eden Onur Nazmi Terzioğlu da, "Anlaşma her iki taraf için de hayırlı olsun. Aliağaspor'a katkı vermek için geldim. İnşallah sonu şampiyonluk olacak" şeklinde konuştu.

Yapılan transferlerin Aliağa için hayırlı olmasını dileyen Aliağaspor FK Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Önal ise şu ifadelere yer verdi:

"Son iki sezondur şampiyonluk yaşayan ve BAL Ligleri için son derece önemli bir kaleci olan Onur Nazmi Terzioğlu ile kalemizi emin ellere teslim ediyoruz. Yapılan anlaşmanın hem Onur Nazım Terzioğlu için hem de Aliağa için hayırlı olmasını diliyorum."