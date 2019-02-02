Aliağaspor FK'nın futbolcuları motivasyon yemeğinde buluştu

grupta 34 puanla zirvede yer alarak şampiyonluğun en iddialı takımı olan Aliağaspor FK, 3 Şubat Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Kocaeli Büyükderbentspor maçı öncesinde moral ve motivasyon yemeğinde bir araya geldi.

Aliağasporlu futbolcular, Kocaeli Büyükderbentspor maçı öncesinde moral ve motivasyon yemeğinde buluştu. Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Polat Çetin, sohbet havasında gerçekleşen moral ve motivasyon yemeğinde zor bir lig yarışı içerisinde olduklarını belirterek, lig sonunda şampiyon olacaklarına inandıklarını söyledi. Çetin, “Bornova Yeşilova Spor karşısında hiç istemediğimiz bir puan kaybı yaşadık. Bu hafta da zorlu bir deplasmana gideceğiz. Geçen hafta gördük ki bundan sonra kolay maç yok. İyi motive olduğumuz ve kendi oyunumuzu oynadığımız takdirde bu ligde yenemeyeceğimiz hiçbir takım yok” dedi.

Grubun en iyi takımı olduklarını ifade eden Aliağaspor FK Takım Sorumlusu Bilal Özkurt, "Bu takım kendisiyle yarışan bir takım. Geçen haftaki puan kaybını bir kaza olarak görüyorum; ama bu hafta o kazanın üstesinden geleceğiz. Aliağaspor hak ettiği liglere kavuşacak. 15 Nisan'da Aliağa'ya kupa ile geleceğiz" şeklinde konuştu.

Bornova Yeşilova Spor maçından istemedikleri bir sonuçla ayrıldıklarını ve üzgün olduklarını söyleyen Aliağaspor FK Takım Kaptanı Güray Kula da, "Kocaeli Büyükderbentspor maçına çok iyi çalıştık. Geçen hafta kaybettiğimiz bir puanı bu hafta telafi edeceğiz. Yönetiminden futbolcusuna kadar şampiyonluğa inandık. Allah'ın izni ile biz bu takımı şampiyon yapacağız" diye aktardı.

Her maç sonunda takımın sevincine ve üzüntüsüne ortak olduğunu dile getiren Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ise futbolculara hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"İlk günden bugüne sahada Aliağa için samimiyetle mücadele ettiğiniz için hepinizi çok seviyorum. Maçta kazanabilir, kaybedebilir ya da berabere kalabilirsiniz ama saha da en az benim kadar stres yaşadığınızı hissediyorum. Aliağa için en az benim kadar bir şeyler yapmaya çalıştığınızı görüyorum. Bu yüzden hepinizi kardeşim gibi seviyorum."

Öğretmenler Lokali'nde düzenlenen moral ve motivasyon yemeğine; Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağaspor FK Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Şimşek, Aliağa Belediyesi Sosyal, Kültürel ve İdari işler Müdürü Ali Osman Karatekin, Aliağaspor FK Takım Sorumlusu Bilal Özkurt, Teknik Sorumlu Polat Çetin, Yardımcı Antrenörler Serkan Ençetin, Yusuf Küçükakyüz, Turgay Can ve futbolcular katıldı.