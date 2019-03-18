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Aliağaspor, İstanbul deplasmanından 1 puanla döndü

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) 22.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) 22. haftasında, deplasmanda Vefaspor'a konuk olan Aliağaspor FK, rakibi ile 0-0 berabere kaldı.


Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) 22. haftasında Aliağaspor FK, Vefaspor ile karşı karşıya geldi. Maçta Aliağa temsilcisi, rakibiyle 0-0 beraber kaldı. İstanbul deplasmanından 1 puanla dönen Aliağaspor FK, puanını 47'ye yükselterek 9. gruptaki liderliğini sürdürdü. Beraberlik sonrasında en yakın rakibi Belediye Derince Spor ile puan farkı ikiye düştü.

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