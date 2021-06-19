Aliağaspor, İzmirspor'a hazırlanıyor

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) aldığı gollü galibiyetlerle profesyonel lige göz kırpan Aliağaspor, 4. hafta maçında sahasında İzmirspor'u konuk edecek.

BAL 2. Bölge 2. Grup'ta mücadele eden Aliağaspor, grubun ilk maçında 3-1 mağlup ettiği İzmirspor'u evinde ağırlayacak. Grupta 6 puanla lider durumda olan sarı-siyahlılar, bu maçtan da 3 puanla ayrılarak hem galibiyet serisini sürdürmek hem de 9 puana ulaşarak liderliği perçinlemek istiyor.

Şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilen Aliağaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını Aliağa Atatürk Stadyumunda teknik sorumlu Hakan Şapçı yönetiminde sürdürdü. Antrenmanda neşeli oldukları gözlenen teknik ekip ve futbolcular, İzmirspor maçından da mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor.

Karşılaşmaya galibiyet parolasıyla hazırlandıklarını belirten Aliağaspor Teknik Sorumlusu Hakan Şapçı, “Çok kısa bir zaman içerisinde oynadığımız için evimizdeki İzmirspor maçını da kazanmak istiyoruz. Önümüzdeki tüm maçları kazanarak hedefimiz olan profesyonel lige adımızı yazdıracağız. İzmirspor ciddiye aldığımız bir takım. Çarşamba günü Çiğli ile temposu çok yüksek bir maç yaptık. Futbolcularımızı pazar günkü müsabakaya hazırlamaya çalışıyoruz. Her maçı en iyi şekilde oynayarak kazanmak istiyoruz. Bunu da başaracak güce sahibiz” dedi.