Aliağaspor, Kütahyaspor maçıyla devreyi lider kapatmak istiyor

İzmir'in güçlü temsilcisi Aliağaspor FK, Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nin 13. hafta karşılaşmasında Kütahyaspor'u sahasında konuk edecek. Devreyi lider olarak kapatmak isteyen Aliağaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Aliağaspor, mücadele ettiği 9. grupta 27 puanla zirvedeki yerini korurken, 18 puana sahip Kütahyaspor 7. sırada yer alıyor. En yakın takipçisi Maltepespor'un bir puan önünde bulunan İzmir temsilcisi, Kütahyaspor maçını da kayıpsız geçerek üçüncü lig yolunda şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Çim yenileme çalışmaları nedeniyle uzun süre kendi stadından uzak kalan Aliağaspor, Kütahyaspor'u kendi stadı olan Aliağa İlçe Stadı'nda ağırlayacak. 16 Aralık 2018 Pazar günü oynanacak olan karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.

Devrenin son maçında Kütahyaspor'u ağırlayacak olan sarı siyahlılar, karşılaşmanın hazırlıklarını Petkim Sahası'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Sorumlu Polat Çetin yönetiminde yapılan antrenman açma germe ve ısınma hareketleri ile başladı. Yaklaşık iki saat süren antrenman, dar alanda yapılan pas çalışması ve taktik maçla son buldu. Futbolcuların hırslı halleri ve yüksek motivasyonları teknik heyeti memnun ederken, Quesı Jonathan Weston ve Muhammed Sak attığı gollerle dikkat çekti.

Derince deplasmanından önemli bir üç puan aldıklarını belirten Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Polat Çetin, "Takım olarak planlarımız ve hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Hafta sonu devrenin son maçını oynayacağız. Liderliği korumak ve ikinci yarıya daha iyi başlayabilmek için bizim için çok önemli bir maç. En yakın takipçimizin bir puan önündeyiz. Hesaplarımıza göre bu puan farkı 5-6 olmalıydı. Bu haftaki rakibiz Kütahya bu liglerde her zaman zorlu bir takım olmuştur. Ama biz iyi bir takımız. Bunun da farkındayız. Farkımızı sahaya yansıtarak ve ilçe stadında taraftarımızın güçlü desteği ile galip geleceğiz" dedi.